Lianna Nathania Konten Kreator Pontianak, Bagikan Trik Cepat Matematika

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Lianna Nathania atau akrab disapa Li ini adalah seorang Konten Kreator Edukasi.

Lianna aktif membagikan konten trik cepat matematika di sosial medianya (tiktok liannanathania, instagram @lianna.nathania & youtube Lianna Nathania).

Suatu hari, ada seseorang yang menawarkan Lianna untuk membantunya membukukan konten-konten edukasinya.

"Saya jadi penulis buku berawal dari profesi saya yang adalah konten kreator edukasi. Dan saya aktif membagikan konten trik cepat matematika di sosial media saya (tiktok, instagram & youtube) sampai suatu hari ada redaksi yang tertarik dengan tipe konten saya dan datang menawarkan untuk penulisan buku trik matematika. Dari situ lanjut diskusi dan karena melihat ada kesempatan untuk bisa membentuk metode belajar matematika yang baru lagi lewat buku, dan dengan buku saya bisa membantu lebih banyak lagi teman-teman pelajar di luar sana akhirnya saya memutuskan untuk coba membuat buku Math Tricksnya," ujarnya kepada Tribun.

Butuh sekitar 6 bulan lamanya, Lianna melakukan proses penyusunan materi sampai bisa dicetak menjadi sebuah buku.

Buku itu diberinya nama Math Tricks untuk siswa SD/MI.

"Buku Math Tricks ini, saya tulis dengan tujuan ingin mematahkan stigma tentang matematika yang sering disebut sebagai pelajaran yang “sulit & menakutkan”. Dalam buku ini berisi penjelasan materi secara singkat & jelas dengan bahasa saya sendiri. Jadi konsepnya seperti catatan matematika yang simple. Fokusnya untuk membahas trik hitung cepat matematika yang jarang dipelajari di sekolah dan sudah dilengkapi juga dengan banyak latihan soal yang bisa dicoba di rumah," terangnya.

Lewat buku ini, ia mencoba membentuk metode belajar matematika dari sudut pandang yang baru agar jadi lebih menyenangkan untuk dipelajari.

Bagi Lianna, tentunya untuk membuat sebuah buku seperti ini tidaklah mudah.

"Banyak ups & down saat proses penulisan buku. Untuk buku matematika ini butuh dedikasi penuh agar penyusunan materinya pas & contoh soal yang disertai juga harus tepat dan pastinya sudah dihitung dulu sebelumnya. Tapi jujur saya sangat enjoy dalam penulisan buku ini karena saya menulis dengan kalimat pemahaman saya sendiri seperti yang biasa saya sampaikan dalam video.

Saat saya sudah bertekad untuk memulai sesuatu, saya tidak lagi mengikuti mood. Jadi kalau sudah mulai mengerjakan penulisan saya akan terus lanjut sampai bisa diselesaikan sesuai batas waktu yang sudah ditentukan," ujarnya.

Lebih lanjut, Lianna menjelaskan trik-trik dalam materi yang dibuatnya diperlukan riset terlebih dahulu sebelum diaplikasin dalam sebuah konten dan buku,

"Iya saya riset dulu, saya cari tahu trik apa yang bisa digunakan, saya uji coba sendiri juga ke beberapa soal agar saya tahu kalo triknya benar-benar bisa dipakai ke angka apa saja. Jadi sudah saya pelajari terlebih dahulu sebelum saya buat jadi konten untuk dibagikan. Materinya dari SD, SMP, SMA sampai soal tes UTBK / CPNS / BUMN juga pernah saya bahas," paparnya.

Saat ini baru 1 buku dibuat Lianna, namun menurutnya tidak menutup kemungkinan akan ada buku berikutnya.

BIOFILE:

Nama: Lianna Nathania

Panggilan: Li

Tempat / Tanggal Lahir: Pontianak 4 November 1998

Hoby: Nonton Film

Pendidikan: S1 Sarjana Komputer (S. Kom)

Karir: Konten Kreator Edukasi