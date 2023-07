Bawa Penilitian Langsat Sebagai Anticacing, SMA Kristen Immanuel Pontianak Raih Prestasi di ASEAN

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Tim SMA Kristen Immanuel Kembali menorehkan prestasi internasional. Kali ini lewat ajang yang diadakan National Science Museum Thailand (NSM), The ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation Thailand dengan ASEAN Student Science Project Competition 2023, Tim SMA Kristen Immanuel Pontianak berhasil meraih peringkat ke-3.

Menariknya dari enam tim yang mewakili Indonesia dalam ajang lomba tersebut, hanya tim dari SMA Kristen Immanuel Pontianak yang berhasil meraih predikat juara.

Dalam ajang kompetisi yang berlangsung pada 1-4 Juli 2023 ini, dari SMA Kristen Immanuel Pontianak diwakilkan oleh Gerald Grady dan Michele Sheren Virgiani. Kedua siswa ini di bawah bimbingan guru pembimbing, Gunawan, S.Si, M.Sc, Gr.

Guru Pembimbing,Gunawan, menjelaskan lomba ini merupakan ajang yang khusus diadakan untuk negara ASEAN dan China.

Dalam lomba ini setiap negara hanya diberikan kesempatan untuk mengirimkan enam tim yang masing masing beranggotakan dua orang peserta.

“Dari ke enam tim yang mewakili Indonesia merupakan tim yang telah meraih prestasi di ajang lomba Internasional lainnya.

Tim SMA Kristen Immanuel Pontianak Indonesia patut berbangga karena di antara enam tim yang mewakili Indonesia dalam ajang lomba tersebut, hanya tim dari SMA Kristen Immanuel Pontianak yang berhasil meraih predikat juara,” ujarnya.

Lanjutnya, dalam ajang lomba ini terdapat tiga bidang kategori yaitu applied science, Physical science dan Biologycal Science.

Bidang yang diikuti oleh tim dari SMA Kristen Immanuel adalah di bidang Biologycal science.

“Kali ini kembali dengan penelitian yang mengangkat Langsat sebagai anticacing, penelitian ini berhasil meraih juara III dalam lomba bergensi tersebut,” jelasnya.

Prestasi tim SMA Kristen Immanuel memang sangat membanggakan.

Sebelumnya tim ini telah mengharumkan nama Indonesia dengan meraih penghargaan grand award dan medali emas dalam lomba International Science Technology engineering Competition (ISTEC 2023) di Bali bulan Mei yang lalu.

Selanjutnya torehan prestasi juga diberikan di ajang International Science Project Olympiade Turkey bulan Juni yang lalu.

Tim SMA Kristen Immanuel bertolak ke Bangkok pada 30 Juni lalu dan mengikuti rangkaian kegiatan di National Science Museum yang merupakan museum terbesar di Thailand.