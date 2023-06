Murid SMA Kristen Immanuel Pontianak Kembali Raih Sejumlah Prestasi di Tingkat Internasional

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dua tim dari tujuh orang murid SMA Kristen Immanuel Pontianak, kembali berhasil menorehkan sejumlah prestasi di kancah Internasional dengan membawa pulang medali medali emas.

Raihan medali tersebut bermula saat ketujuh murid SMA Kristen Immanuel Pontianak ini, mengikuti ajang International Science Technology and Engineering Competition (ISTEC) 2023, yang diselenggarakan di Bali, Indonesia pada tanggal 11 - 14 Mei 2023.

Adapun tim yang pertama terdiri dari Gerald Grady, Valerie Alexia Sudjana, Michelle Sheren Virginia, dan Geraldo Nathanael.

Kemudian tim kedua terdiri dari Kendrick Davlyn, Grace Grady, dan Vincent Effendy dan tim yang kedua ini berada di bawah bimbingan guru pembimbing Gunawan, S.Si, M.Sc, Gr.

Kepala SMA Kristen Immanuel, Annes mengatakan pada ajang tersebut kedua tim berhasil meraih medali emas dan mampu mengalahkan 49 tim yang berasal dari beberapa negara diantaranya Malaysia, Filipina dan Afrika selatan.

• Jadwal Voli Pontianak Kapolda Cup 2023 Hari Ini Ada Tim Rendy Tamamilang - Alfin Daniel

Annes juga menjelaskan, pada tim yang pertama, muridnya membawakan penelitian yang berjudul "Utilization of Langsat Seed (lansium parasiticum) Extracts as Folk Anthelmintic".

"Tujuannya untuk meneliti dan memanfaatkan biji buah langsat, buah musiman yang mudah busuk dan tumbuh di wilayah tropis Asia Tenggara untuk dijadikan obat cacing dimana prevalensi cacingan masih tinggi terutama di daerah yang terpencil, kotor, dan tidak higienis," katanya kepada tribunpontianak.co.id pada Jumat, 16 Juni 2023.

Ia melanjutkan, dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kandungan pada ekstrak biji langsat dengan konsentrasi 33 persen mampu bekerja dengan sangat efektif untuk membunuh cacing tersebut.

Tak hanya itu, dalam penelitian ini selain berhasil meraih medali emas, juga berhasil meraih grand award ISTEC 2023 dan diikutsertakan kembali dalam ajang International Science Project Olympiad Turkey (INSPO Turkey) 2023.

"Tim kedua yang juga meraih medali emas pada ISTEC tahun 2023 mengangkat penelitian yang berjudul "Using Anadara Granosa Shells as an Alternative Coagulant and Mask as Water Filter"," katanya.

Ia juga menjelaskan, hal ini dilakukan sebagai upaya dalam mengembalikan mutu air dan mengatasi krisis air bersih di daerah Kalimantan Barat.

"Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa cangkang kerang darah memiliki potensi digunakan sebagai alternatif koagulan dalam menjernihkan air yang menghasilkan air enam kali lebih baik dari pada air non-perlakuan," katanya.

Tak hanya disitu saja, Kedua tim dari SMA Kristen Immanuel Pontianak ini setelah ajang lomba ISTEC 2023 kemudian diikutsertakan kembali dalam perlombaan INSPO Turkey 2023 atas rekomendasi dari panitia ISTEC 2023.

Dalam lomba INSPO Turkey ini, tim SMA Kristen Immanuel Pontianak yang mengangkat penelitian tentang langsat sebagai obat cacing, kembali meraih tiga penghargaan sekaligus diantaranya medali emas, special award dan grand award dalam INSPO 2023.

Sedangkan tim kedua, yang mengangkat penelitian tentang cangkang kerang darah sebagai koagulan meraih penghargaan berupa Honorable Mention.

"INSPO Turkey merupakan acara tahunan dari tahun 2007 yang diselenggarakan oleh BARGEM of Okyanus Colleges. Pada tahun ini kegiatan tersebut diikuti sebanyak 66 tim dari negara-negara diseluruh belahan dunia, baik Asia, Eropa, America, China dan Australia," jelasnya.

Perolehan prestasi yang diraih oleh siswa-siswi SMA Kristen Immanuel ini tentunya tidak lepas dari dukungan para guru, orang tua, sekolah bahkan Yayasan yang sangat mendukung kegiatan ilmiah seperti ini.

"Semoga kedepannya akan semakin banyak lagi hasil penelitian dari putra putri Kalbar yang dapat mengharumkan nama Indonesia di ajang yang Internasional lainnya," tutupnya. (*)

Ikuti Terus Berita Lainnya di Sini