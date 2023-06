Cek Sekarang! Daftar Nama Penerima Bansos Permakanan Rp900 Ribu Cair Juli Telah Ditetapkan Kemensos

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kementerian Sosial (Kemensos) telah menetapkan daftar penerima Bansos Permakanan sebesar Rp900 ribu yang akan mulai disalurkan Juli 2023 mendatang.

Adapun Bansos Permakanan merupakan satu diantara bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk makanan siap saji.

Bansos permakanan disabilitas akan yang diberikan kepada penyandang kesejahteraan sosial.

Penyandang kesejahteraan sosial yang dimaksud dalam hal ini adalah lansia berusia 80 tahun ke atas dan penyandang disabilitas.

Tujuan dari diberikannya Bansos Permakanan adalah agar kedua ketegori penyandang kesejahteraan sosial tersebut bisa tercukupi kebutuhan gizinya.

• Update Pencairan Bansos via Himbara, Sudah SP2D Dan 6 Bansos Cair Sebelum Idul Adha 2023!

Berdasarkan info dari chanel YouTube Diary Bansos, By Name By Addres (BNBA) alias daftar penerima dari bantuan sosial tersebut telah ditetapkan oleh Kemensos.

Selanjutnya tinggal menunggu proses verifikasi dari pendamping sosial.

Rencananya Bansos Permakanan akan mulai disalurkan Juli 2023 dengan jumlah nominal Rp900 ribu per bulan.

Jadi setiap hari lansia dan penyandang disabilitas yang memenuhi kriteria akan mendapatkan makanan dua kali sehari senilai Rp30 ribu.

Kelompok masyarakat (Pokmas) dan pendamping sosial bertugas dalam pengawasan penyaluran bansos Permakanan yang dilakukan setiap hari termasuk saat hari libur.

• Bantuan Berupa Sembako BPNT Tahap 3 Tahun 2023 Cair Tanggal Berapa? Berikut Status Pencairannya!

Adapun KPM akan menerima nasi, lauk hewani maupun nabati, buah dan sayur, serta air mineral.

Bansos Permakanan akan diantarkan oleh petugas kirim yang ditunjuk oleh Kemensos.

Petugas diwajibkan memiliki HP Android dengan spek minimal 5.0 dan dapat diinstal aplikasi.

Ada honor operasional Rp2.000 per KPM yang disediakan untuk petugas kirim.