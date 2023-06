Simak, Sebelum Mendaftar DTKS 2023! Kemensos Akan Lakukan Uji Kelayakan Penerima Bansos Tahun Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kementerian Sosial (Kemensos) akan segera melakukan verifikasi uji kelayakan penerima Bansos. Ini menjadi waktu yang tepat bagi Anda yang ingin mendaftar DTKS.

Untuk itu simak baik-baik syarat mendapatkan bantuan sosial dari Kemensos adalah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Calon penerima bisa mendaftar secara mandiri ataupun melalui pendamping sosial yang bertugas di wilayah masing-masing.

Nah, ini menjadi waktu yang ditentukan bagi Anda yang ingin mendaftar DTKS Kementerian Sosial.

Pasalnya Kemensos akan melangsungkan proses verifikasi uji kelayakan By Name By Address (BNBA) penerima Bansos pada 15-29 Juni 2023 mendatang.

Informasi tersebut dirangkum dari kanal YouTube Diary Bansos .

Dalam proses tersebut, Kementerian Sosial akan mempertimbangkan soal usul dan sanggah dari masyarakat maupun pendamping sosial.

Bagi mereka yang mendaftar di DTKS dan dianggap memenuhi kriteria, maka akan dipertimbangkan untuk masuk dalam daftar penerima Bansos tahap selanjutnya.

Pendamping sosial yang bertugas di lapangan juga bisa mengusulkan warga di wilayahnya yang dianggap layak mendapatkan Bansos .

Sementara itu, masyarakat juga bisa melakukan sanggahan kepada Kemensos.

Sanggahan berisi aduan tentang warga yang dianggap sudah sejahtera namun masih menerima Bansos .

Tentunya sanggahan harus dilengkapi dengan bukti yang valid seperti foto yang bisa menyatakan bahwa KPM tersebut sudah sejahtera.

Nah, buat Anda yang ingin mandaftar di DTKS bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini dilansir dari chanel YouTube Pendamping Sosial.

1. Download aplikasi Cek Bansos di Playstore