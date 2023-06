Dalam Hitungan Jam, Flawless With Me by dr Netha Glow Expert Jual 2 Ribu Produk Saat Peluncuran

Flawless With Me by dr Netha Glow Expert.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Di tengah persaingan yang ketat di pasar kecantikan, produk terbaru dari merek terkenal dr. Netha Glow Expert, "Flawless with Me," telah mencapai kesuksesan yang luar biasa.

Produk ini berhasil terjual sebanyak 2.000 pcs hanya dalam hitungan jam pada hari peluncurannya.

Dengan penjualan mencapai 2.000 pcs dalam hitungan jam, "Flawless with Me" telah membuktikan bahwa kualitas dan efektivitas produk dapat menjadi daya tarik utama bagi para konsumen

Produk Flawless with Me ini dikembangkan oleh Dokter Estetik dan Konsultan Kecantikan yang menjadi Owner sekaligus CEO dari dr. Netha Glow Expert yaitu dr. Metha Husada Persiwi dan Netty Herawati, Dipl. IBSTAA, dengan pengalaman berkecimpung di dalam dunia skincare dan kecantikan selama 12 tahun dan mempunyai data konsumen mencapai hampir 10.000 orang di Klinik Kecantikan NH Beuaty Clinic.

Produk Flawless With Me adalah hasil kolaborasi kami yang terbaik.

Produk ini telah dirancang dengan menggunakan teknologi terbaru dan bahan-bahan pilihan yang dipilih dengan cermat.

Dalam uji klinis, Flawless With Me telah terbukti memberikan hasil luar biasa, bahkan produk “Flawless with Me” dapat digunakan untuk semua jenis kulit.

Hal yang menarik adalah, meskipun popularitasnya yang meledak, Owner dr. Netha Glow Expert tidak menjual produk tersebut sehingga para reseller tidak bersaing dengan Owner, melainkan memberikan peluang menarik kepada para reseller agar bisa mendapatkan keuntungan besar.

Meskipun Owner tidak menjual langsung produk "Flawless with Me," mereka telah membuat strategi inovatif dengan membuka peluang reseller yang menguntungkan.

Program reseller ini memungkinkan individu atau kelompok untuk menjual produk "Flawless with Me".

Hal ini menjadikan reseller untuk memiliki pangsa pasar yang lebih besar dan mengembangkan bisnis mereka sendiri.

Owner "Flawless with Me" juga sudah menyediakan dukungan pemasaran yang kuat, termasuk bahan promosi dan panduan penjualan yang membantu reseller memasarkan produk dengan efektif.

Selain itu, para reseller juga dapat memanfaatkan program bonus yang ditawarkan oleh ‘Flawless with Me'.

Mereka berhak mendapatkan keuntungan penjualan ecer produk, bonus hingga 30 persen dari rekrutmen tim, dan memberikan insentif yang signifikan untuk mempromosikan dan menjual produk ini kepada calon konsumen.

Selain bonus penjualan, "Flawless with Me" juga memberikan bonus reward kepada reseller yang berhasil mencapai target penjualan tertentu.

Bonus reward ini tidak memiliki batas waktu, memberikan kesempatan bagi reseller untuk terus menerima keuntungan tambahan seiring dengan meningkatnya penjualan produk mereka.

Kesuksesan penjualan "Flawless with Me" dan peluang reseller yang menggiurkan ini menunjukkan komitmen "Flawless with Me" untuk memberikan produk berkualitas tinggi kepada konsumen dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan.

Dengan adanya reseller yang semakin banyak, produk ini semakin mudah diakses oleh masyarakat luas, dan produk "Flawless with Me" terus tumbuh dalam industri kecantikan yang kompetitif ini.

"Hai, wanita tangguh yang penuh potensi! Kami ingin mengajakmu untuk menjadi bagian dari perjalanan kami dalam menghadirkan kecantikan sejati kepada semua orang. Kami adalah tim di balik Flawless With Me, produk revolusioner yang akan mengubah wajah industri kecantikan. Kami ingin memastikan bahwa kamu tidak meragukan keputusanmu untuk bergabung sebagai reseller Flawless With Me,” ajakan dr. Metha Husada Persiwi.

"Para wanita mandiri yang penuh semangat, saatnya memanfaatkan peluang ini! Bergabunglah dengan kami, menjadi reseller Flawless With Me, dan buktikan bahwa kesuksesan dan kulit cantik adalah milikmu. Dapatkan keuntungan besar hingga 30 persen, manfaatkan point reward tanpa masa berlaku, dan teruslah memimpin dalam bisnis yang kamu bangun sendiri. Bersama-sama, mari mencapai kecantikan sejati dan kebebasan finansial yang kita impikan. Bergabunglah dengan Flawless With Me sekarang dan jadilah wanita mandiri yang menginspirasi,” ujar Netty Herawati, Dipl. IBSTAA dengan bangga. (*)