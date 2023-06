25 Soal Ulangan Sumati Bahasa Inggris Kelas 1 SD/MI Semester 2 Lengkap Kunci Jawaban UAS/PAT

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut soal ujian sekolah semester 2 Bahasa Inggri Kelas 1 yang dapat dijadikan panduan dalam belajar.

Soal terdiri dari soal pilihan ganda dan isian yang dapat memberikan gambaran dalam pelaksanaan ujian sekolah.

Sehingga akan sangat membantu adik-adik dalam meningkatkan kemampuan.

Makanya kerjakan seluruh soal sendiri dan pastikan meminta bantuan orang tua jika memang kesulitan.

Pembelajaran soal latihan akan memberikan pengetahuan secara cepat dan pengalaman dalam menjawab soal-soal.

A. In this section, please choose one of a, b, c, d from the best answers of the questions !

1. Before Sunday is ….

A. Friday

B. Saturday

C. Monday

D. Tuesday

Jawaban : B

2. What do you use to attach things together?

A. Pencil

B. Eraser

C. Ruler

D. Glue

Jawaban : D

3. What do you use to write on a whiteboard?

A. Pencil

B. Board marker

C. Ruler

D. Glue

Jawaban : B

4. This thing is called ….

A. Clock

B. Eraser

C. Whiteboard

D. Desk

Jawaban : A

5. What color is a blackboard in the classroom?

A. Blue

B. Black

C. Red

D. Green

Jawaban : B

6. Bahasa Inggris “Selasa” adalah ….

A. Tuesday

B. Wednesday

C. Sunday

D. Monday

Jawaban : A

7. What is the name of the third day of the week?

A. Wednesday

B. Thursday

C. Friday

D. Saturday

Jawaban : A

