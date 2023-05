Soal Bahasa Inggris Ulangan Semester Kelas 2 SMP/MTs dan Kunci Jawaban Pilihan Terbaru Kurikulum

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut soal ulangan semester 2 dan ujian sekolah Kelas 8 SMP/MTs pada semseter 2 kenaikan kelas.

Seluruh siswa perlu melakukan persiapan untuk menghadapi berbagai soal dalam ujian sekolah.

Soal latihan ini akan sangat membantu dari kemampuan siswa yang akan semakin terash serta akan mendapat pengalaman untuk mengerjakan soal Bahasa Inggris.

Makanya ikuti seluruh soal dengan seksama, karena sudah sesuai dan sangat relevan dengan pelaksanaan ujian pada tahun 2023.

Setiap soal dilengkapi dengan kunci jawaban yang akan memberikan gambaran dalam pelakanaan ujian dan menjawabanya.

Soal pilihan ganda Bahasa Inggris Kelas 8 SMP

1. Why did Bawang Merah and mother say apologize to Bawang Putih?

a. They found jewelries

b. Mother’s clothes fell down to the river

c. Both of them realized their mistakes

d. There were a lot of snakes inside the pumpkin

Jawaban : C



Complete the conversation bellow using one of the best choices

A : Hi, buddy.

B : oh hi!

A : Have you ever watched Laskar Pelangi?

B : Yes, I have

A : ..............................that movie?

B : I think it was so amazing movie

2.

a. I don’t think so

b. Can I have

c. What do you think of

d. Can you

Jawaban : C



A : Jimmy, ...................your cell phone’s number please?

B : Of Course!

3.

a. I don’t think so

b. Can I have

c. What do you think of

d. Can you

Jawaban : B

A : I think she is very strong girl

B : ............................., because somebody told me that she was crying

4.

a. I don’t think so

b. Can I have

c. What do you think of

d. Can you

Jawaban : A