25 Soal Sumatif Bahasa Inggris Kelas 1 SD Kurikulum Merdeka, Kunci Jawaban Ulangan Semester/Harian

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah soal Bahasa Inggris Kelas 1 SD/MI sebagai latihan untuk menghadapi ujian sekolah.

Makanya, setiap soal harus dipelajari karena sudah dilengkapi dengan kunci jawaban.

Terdiri dari soal pilihan ganda dan isian yang dapat membimbing adik-adik lebih cakap lagi dalam mengerjakan soal.

Serta dapat mengasah kemampuan diri dengan menjawab semua soal dengan benar.

Soal Bahasa Inggris Kelas 1

1. Bagaimana kamu mengucapkan “selamat pagi” dalam Bahasa Inggris?

A. Good night

B. Good afternoon

C. Good evening

D. Good morning

Jawaban : D

2. Respon yang tepat untuk “Good afternoon” adalah ….

A. Good afternoon

B. Good evening

C. Goodbye

D. Goodnight

Jawaban : A

3. What color is the sky on a sunny day?

A. Green

B. Blue

C. Red

D. Yellow

Jawaban : B