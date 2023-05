Soal UKK Bahasa Inggris Kelas 8 SMP MTS Semester 2, Kunci Jawaban UAS PAT Tahun 2023 Pilihan Ganda

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini adalah deretan soal-soal materi Bahasa Inggris Kelas 8 SMP / MTs Semester 2 (Genap) tahun 2023.

Berikut soal bisa dijadikan referensi dan latihan menghadapi Ulangan Akhir Semester (UAS), Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) atau Penilaian Akhir Tahun (PAT).

Soal UAS, UKK, PAT Bahasa Inggris kelas 8 SMP /MTs ini sebagai soal uji kemampuan peserta didik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik.

Materi soal dan kunci jawaban yang dilansir dari Kurikulum 2013 tahun pelajaran 2022/2023.

Untuk soal dan jawaban ini dugunakan untuk mempelajari soal dan jawaban sebagai persiapan menghadapi UAS, UKK, PAT .

Berikut adalah selengkapnya soal dan jawaban Latihan UAS, UKK, PAT pelajaran Bahasa Inggris untuk siswa kelas kelas 8 SMP /MTs Semester Genap dilansir dari sejumlah sumber:

• Soal Ujian Agama Katolik Kelas 1 SD Semester 2 dan Kunci Jawaban Soal

A. Pilihan Ganda

Berilah tanda silang (x) didepan huruf a,b, c, atau d didepan jawaban yang benar !

Text for no 1 - 4

It’s nice Sunday morning. Hasan’s family are doing separate activities. Mr. and Mrs. Hasan are on their bicycles. They are going to the market groceries. Rama the oldest son. is playing guitar in the backyard. The twin daughters. Ami and Irma are reading a book together in the backyard at the same place the youngest daughter Mona. Is drinking a glass of milk.

1. What is Mr. and Mrs. hasan doing?

A. They are on their bike

B. They are going to the market

C. They are doing anything