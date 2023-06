Kumpulan Ucapan Selamat Hari Lahir Pancasila Tahun 2023 Versi Bahasa Inggris dan Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ucapan selamat Hari Lahir Pancasila berisi ungkapan penuh makna dan semangat perjuangan. Hari lahir Pancasila diperingati setiap 1 Juni.

Penetapan tersebut bertujuan agar pemerintah, masyarakat, dan seluruh komponen bangsa memperingati Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Dalam memperingati dan meramaikan Hari Lahir Pancasila, tidak sedikit orang yang memberikan ucapan melalui media sosial, seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter.

Dengan membagikan spirit atau semangat Pancasila, setidaknya kita juga menjadi bagian yang mau bergerak untuk bersama-sama membawa Indonesia tetap bersatu.

Sejak saat itu, tanggal 1 Juni resmi menjadi hari libur nasional untuk memperingati hari lahirnya Pancasila.

Ada banyak ucapan Selamat Hari Pancasila yang bisa kamu bagikan melalui media sosial.

Berikut ini kumpulan ucapan selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2023 dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia

1. Happy Birthday Of Pancasila Indonesia, glorious of My Country.

Artinya: Selamat Hari Lahir Pancasila Indonesiaku, Harumlah Negeriku.

2. Pancasila Day is the birthday of Pancasila as the only one of Ideology and Basic Country which is only owned by

Indonesia in this world. Happy Commemorating the Birthday of Pancasila 2023!

Artinya: Hari Pancasila merupakan hari lahirnya Pancasila sebagai satu-satu nya Ideologi dan Dasar Negara yang hanya dimiliki oleh Indonesia di dunia ini. Selamat Memperingati Hari Lahirnya Pancasila 2023!

3. With the birthday of Pancasila June 1 we commemorate as the historic day of the Indonesian nation to the glory of the Republic of Indonesia.

Artinya: Dengan hari lahir Pancasila 1 Juni kita peringati sebagai hari bersejarah bangsa Indonesia menuju kejayaan Republik Indonesia.