40 Soal Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/SMK/MA dan Kunci Jawaban Ulangan Semester 2 IPA/IPS Kls XI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini merupakan sejumlah soal ulangan Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/SMK/MA pada semester 2 tahun 2023.

Seluruh soal merupakan rangkuman dari mata pelajaran Bahasa Inggris yang kemungkinan akan muncul dalam soal ulangan.

Perhatikan seluruh soal untuk dijadikan sebagai panduan dalam menjawab soal.

Setiap soal dalam latihan ini dilengkapi dengan kunci jawaban yang bisa menjadi gambaran dalam melaksanakan ujian sekolah.

Untuk itu, ikuti seluruh soal sebagai evaluasi terhadap pemahaman dan kemampuan dalam menjawab soal ulangan kenaikan kelas.

Soal Pilihan Ganda Ulangan Bahasa Inggris Semester 2 Kelas 11

Read teks for number 1 to 3.

Rafa: “I have a serious problem today. I have just lost my driver license.”

Sifa: “Don’t be so sad, my friend, let us search it around the park.”

Rafa: “I have looked for it for hours, but I could not find it. Do you have any suggestion?”

Sifa: “You should tell the security to announce it to other students.”

Rafa: “Yeah, that sounds good. I do hope it helps”



1. Which sentence that shows asking suggestion?

a. Don’t be so sad, my friend.

b. I have just lost my driver license.

c. You should tell the security.

d. Do you have any suggestion?

e. That sounds good.

Jawaban : C

2. Below are sentence of asking suggestion, except….

a. Can you tell me what I should do?

b. Do you have any suggestion for me?

c. What would you do?

d. Would you mind giving me your suggestion?

e. What should I do?

Jawaban : C

3. What is Rafa’s problem?

a. He lost a wallet.

b. He lost a bag.

c. He lost a car.

d. He lost his driver license.

e. He lost a pencil.

Jawaban : D

Read text is for number 4 to 5.

Mother: “Ali, where are you? Wake up, my dear. It’s Monday morning.”

Ali: “I’m here, mom, in my bed room.”

Mother: “Oh…. there you are. Don’t you go to school?”

Ali: “Mom. I have got a headache.”

Mother: “Let me check. You have got a high temperature. You should stay at home.”

Ali: “Okay, mom.”

4. Wich sentence shows the giving suggestion?

a. I have got a headache.

b. You should stay at home.

c. Don’t you go to school?

d. Let me check.

e. It’s Monday morning.

Jawaban : B

