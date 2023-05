Soal Ujian Bahasa Inggris Kelas 9 SMP Semester 2 dan Kunci Jawaban Soal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Lihat soal ujian bahasa Inggris Semester 2 Kelas 9 SMP.

Ada 30 pertanyaan soal pilihan ganda mata pelajaran Bahasa Inggris.

Soal juga disertai kunci jawaban SMP untuk mengoreksi jawaban.

Siswa dapat berlatih dengan contoh soal ini untuk mengikuti ujian sekolah.

Lakukan latihan belajar sesering mungkin untuk mendapatkan hasil sempurna.

Berikut Soal Kelas 9 SMP mata pelajaran Bahasa Inggris.

This following text is for question number 1 to 2

Skin Cream

Indications : For minor burns, insect bites, and minor cuts. Helps prevent infection.

Direction : Apply a thin layer on the affected area three times a day. Do not use it for more than two weeks.

Caution : Do not use on deep wounds. For external use only.

Keep out of children's reach. Consult a doctor if irritation occurs.

Net weight : 5 gram

Expiration : January 2010

1. We can find the text in ...

A. Cosmetic label

B. Skin cream shop

C. Skin cream advertisement

D. Cosmetic cream shop

Jawaban A

2. The writer’s purpose to write the text is ...

A. giving us information about all materials in the product

B. warning the reader to be more careful when buy product

C. informing the measurement of nutrition in the product

D. giving the information about the content of the product in detail

Jawaban D