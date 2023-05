Soal dan Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Ulangan Akhir Sekolah / Ujian Sekolah Kls XI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut soal pilihan ganda ujian sekolah Bahasa Inggris Kelas 11 SMA / MA.

Soal Pilihan Ganda

1. The harbour...by the Dutch in 1887.

A. Was built

B. Is built

C. Have built

D. Built

E. Build

Jawaban : A

2. If you eat too much fast food, you...get overweight.

A. Would

B. Would have

C. Will be

D. Have

E. Will

Jawaban : E

3. We would only get the benefit of exercise, physically and mentally, if we...it regularly.

A. Did

B. Do

C. Done

D. Are

E. Were

Jawaban : A

This text is for question 4 to 7

In Australia there are three levels of governments.They are the federal governments, state governments and local governments. All of these levels of government are necessary. This is so for a number of reasons. First, the federal governments are necessary for the big things. They keep the economy in order and look after things like defense.

Similarly, the state governments look after the middle sized things.

For example they look after law and order, preventing things like vandalism in schools.

Finally, local governments look after the small things. They look after things like collecting rubbish, otherwise everyone would have diseases.

Thus, for the reasons above, we can conclude that the three levels of governments are necessary

4The Communicative Purpose of the text is...