45 Soal Ujian Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA IPA IPS Lengkap Kunci Jawaban Semester 2 PAT 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut soal Bahasa Inggri Kelas 11 dalam ujian sekolah kenaikan kelas pada semester 2.

Setiap soal telah dilengkapi dengan kunci jawaban sehingga memudahkan bagi pelajaran untuk belajar dan memahami materi pelajaran melalui soal.

Untuk itu, ikuti seluruh soal sebagai latihan dalam menjawab soal agar bisa lebih siap dalam menjawab soal dalam ulangan.

Sehingga tidak canggung lagi dalam menghadapi soal dan dapat menjawabnya dengan mudah.

Soal terdiri dari soal pilihan ganda sesuai dengan soal-soal dalam ujian sekolah yang paling mendominasi.

Inilah soal dan kunci jawaban yang dapat dijadikan panduan dalam belajar dalam menghadapi ujian sebagai berikut.

Soal Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA

Texs for questions number 1 – 3!

Read the dialog below. And answer the following questions

Anna : Hey, can I get my book back, please? The one that you borrowed from me last week? I need it.

Bryan : Oh, I'm sorry. I forgot to bring it because of my little brother. He made such a fuss this morning. Thanks to the new nanny who could finally handle him.

Anna : It's ok. Can you bring it back tomorrow? I need to read that book due to my assignments.

Bryan : Sure. I’ll bring it tomorrow.

1. From the dialogue, we know that ....

a. Bryan need Anna’s book for his assignments

b. Anna made such a fuss this morning

C. Bryan little brother need to read Anna’s book

D. Bryan borrow the book for tomorrow

Jawaban : B



2. Why did Bryan forget to bring Anna’s book?

a. Because of his little brother made such a fuss

b. Because the new Nanny read that book

C. Because of the new Nanny

D. Because his little brother made such a fuss

Jawaban : D



3. The connectors of cause and effect on the dialog are ....

a. because, because of, due to

b. because of, thanks to, due to

C. thanks to, due to, because

D. because, thanks to, sinceE. due to, because of, so