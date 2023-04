Ada Bansos Cair Bulan April Setelah Lebaran 2023! Berikut ini Cara Cek Daftar Penerimanya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini informasi mengenai Bansos yang akan cair pada bulan April 2023.

Diketahui saat ini pemerintah sudah menyalurkan bantuan sosial atau Bansos yang cair setelah Lebaran ini.

Ada beberapa jenis Bansos yang diproyeksikan akan cair setelah Leberan ini.

Mulai dari Bansos sembako hingga uang tunai.

Lantas bagaimana cara mengecek penerima Bansos tersebut ? berikut ulasan lengkapnya.

Bagi anda yang belum mendapatkan bansos pada bulan April ini, kamu bisa cek daftar penerimanya dengan cara berikut ini.

Diketahui pemerintah melalui program Bantuan Sosial telah memberikan bantuan kepada masyarakat.

Bahkan, sudah ada 21 juta kepala keluarga (KK) tidak mampu mendapatkan Bansis pada Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah/Lebaran 2023.

Penerima bansos lebaran tersebut akan menerima 10 kg beras bantuan dari pemerintah.

Selain berupa beras, bansos yang juga cukup ditunggu kedatangannya adalah PKH.

Bansos PKH akan diberikan untuk beberapa kategori, termasuk ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia dan sebagainya.

Ibu hamil dan usia dini Rp3 juta per tahun, siswa SD menerima Rp900 ribu per tahun, siswa SMP menerima Rp1,5 jura per tahun, siswa SMA mendapat Rp2 juta per tahun.

Selain bansos PKH, adapula bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Progam Indonesia Pintar (PIP), KIS PBI, BLT Dana Desa, dan Prakerja.