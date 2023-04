D'Grill Cafe & Resto Tempat Makan Kekinian & Instagramable di Pontianak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Berjalan-jalan ke Jalan Ujung Pandang Pontianak, kamu akan menemukan tempat makan kekinian dengan view yang unik.

That's Right, D'Grill Cafe & Resto namanya.

Tempat makan yang satu ini boleh dikatakan tergolong unik dan estetik.

Konsep nuansa yang disuguhkan membuat siapapun yang berkunjung akan betah untuk berlama-lama disana.

Oh iya, tak hanya menyuguhkan nuansa yang begitu estetik dan instagramable, D'Grill menawarkan aneka santapan nan lezat.

"Menu best seller kita namanya Grill, sesuai nama resto kita, disini tersedia banyak pilihan kuliner untuk Anda. Yang pastinya menu yang ada menggabungkan menu - menu lain yang sesuai lidah masyarakat Pontianak," ujar Syam Manager D'Grill Cafe & Resto kepada Tribun Pontianak.

Dari segi harga, dipastikan terjangkau untuk kocek semua kalangan.

Jam operasional D'Grill Cafe & Resto mulai pukul 09.00 WIB hingga 21.00 WIB, untuk malam minggu hingga pukul 22.00 WIB.

Untuk kamu yang muslim, D'Grill Cafe & Resto menyediakan musholla.

"Fasilitas musholla bagi yang muslim, ruangan kami buat terpisah - pisah agar bagi yang butuh privasi bisa lebih nyaman," terang Syam.

Yuk ajak teman atau keluargamu menikmati nuansa santai sambil menyantap aneka santapan di D'Grill Cafe & Resto Pontianak.

Sebagai tambahan informasi setelah lebaran D'Grill Cafe & Resto Pontianak akan menambahkan beragam masakan baru seperti steak, burger, shabu-shabu serta menu nusantara lainnya.

Ready to enjoy the new vibes?