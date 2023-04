Harga BBM Resmi Turun di SPBU Pertamina Seluruh Indonesia, Cek Harga Terbaru Solar dan Pertalite

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Daftar harga Bahan Bakar Minyak atau BBM resmi turun di SPBU seluruh Indonesia mulai April 2023 ini.

PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi.

Per 1 April 2023, harga BBM Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex mengalami penurunan.

Hal itu dilakukan sesuai Keputusan Menteri ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

"PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM," tulis manajemen Pertamina dalam pengumuman tersebut, Sabtu.

• Berapa Stok BBM Pertamina di Puncak Arus Mudik Lebaran 2023?

Penurunan harga BBM non-subsidi terjadi di semua wilayah.

Berdasarkan daftar Pertamina tersebut, harga BBM Pertamax Turbo untuk wilayah DKI Jakarta contohnya, semula Rp 15.100 per liter kini turun menjadi Rp 15.000.

Harga Dexlite sebelumnya Rp 14.950 per liter, kini menjadi Rp 14.250 per liter. BBM Pertamina Dex sekarang ini turun menjadi Rp 15.400 per liter yang semula harganya Rp 15.850.

Berikut daftar lengkap harga terbaru BBM non-subsidi sesuai wilayahnya:

1. Aceh

- Pertamax Turbo Rp 15.000

- Dexlite Rp 14.250

- Pertamina Dex Rp 15.400

2. Sumatera Utara

- Pertamax Turbo Rp 15.300

- Dexlite Rp 14.550

- Pertamina Dex Rp 15.700

3. Sumatera Barat