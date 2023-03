Skenario Tale of the Nine-Tailed 1938 Terbaru, Karakter Lee Dong Wook Semakin Mengganas

Tale of the Nine-Tailed 1938 akan berlatar pada tahun 1938.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Drama Korea terbaru dari TvN telah merilis poster baru dari K-drama Tale of the Nine-Tailed 1938, Selasa 28 Maret 2023.

Tale of the Nine-Tailed 1938 akan dibintangi oleh Lee Dong Wook, Kim Bum, Kim So Yeon, dan Ryu Kyung Soo.

Seperti judulnya, Tale of the Nine-Tailed 1938 akan berlatar pada tahun 1938.

Aktor Lee Dong Wook akan kembali memerankan rubah berekor sembilan pada season kedua ini.

Gumiho Lee Yeon (Lee Dong Wook) terjerat dalam keadaan tak terduga yang menyebabkan dia melakukan perjalanan kembali ke tahun 1938, masa di mana ketika Jepang berkuasa atas Korea.

Di sana ia bertemu kembali dengan Ryu Hong Joo (Kim So Yeon), roh penjaga gunung di barat, yang kemudian ia berbaur dengan dunia manusia dan menjadi pemilik restoran kelas atas di Gyeongseong (nama lama) di Seoul.

Pada season 1, kisah Lee Yeon berakhir bahagia dengan wanita pujaan hatinya setelah melewati perjalanan hidup dan mati.

Kini pada season 2, akan mengambil kisah hidup yang berbeda dari Lee Yeon. Karena pada 1938 akan menjadi masa paling kacau yang pernah dijalaninya.

Sekarang, Lee Yeon terjebak di masa lalu dan berjuang untuk menemukan jalan kembali ke masa depan.

Sebagian besar pemeran dari season 1 telah mengulang peran mereka, namun akan ada peran tambahan dari Kim So Yeon dan Ryu Kyung Soo pada season 2 ini.

Poster teaser pertama dari K-drama menggambarkan Lee Dong Wook berdiri di tengah kabut dengan punggung menghadap ke depan.

Lalu ia memberikan pandangan ke samping dan berlatar belakang kota masa lalu dan masa depan Gyeongseong (Seoul).

Seperti biasa, dia mengenakan pakaian gelap dan posternya tampak memberikan getaran yang menakutkan.

Dengan demikian mengisyaratkan para penggemar bisa mengharapkan kesan horor supranatural dalam drama ini.

Penulis skenario Tale of the Nine-Tailed 1938 adalah Han Woo Ri dan Kang Shin Hyo, serta disutradarai oleh Jo Nam Hyung.

Episode 1 dari Tale of the Nine-Tailed 1938 akan dirilis pada 6 Mei, mendatang.

