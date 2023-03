Penuhi Kebutuhan Perkebunan Sawit di Kalbar, PT Wisel Luncurkan Produk Terbaru

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - PT Wahana Inti Selaras (WISEL) meluncurkan jenis traktor John Deere terbaru, yaitu John Deere 5075E, yang dibalutkan dengan acara Costumer Gathering, di Qubu Resort Kubu Raya, Kamis 16 Maret 2023.

Seperti diketahui bahwa Traktor Four wheel drive (penggerak 4 roda) ini memiliki working horse power sebesar 75HP sehingga sangat handal memenuhi aplikasi heavy duty dalam berbagai aktivitas penanganan pengolahan lahan, transportasi hasil perkebunan, dan perawatan tanaman.

Traktor John Deere 5075E ini memiliki teknologi unggul yang tepat berupa high backup torquesehingga tangguh dalam menaklukkan medan kerja yang menantang seperti medan menanjak terjal yang lazim ditemui pada perkebunan kelapa sawit seantero nusantara termasuk Kalimantan Barat (KalBar) khususnya.

Chief Operating Officer, Adept mengatakan bahwa Provinsi Kalbar merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki industry perkebunan kelapa sawit yang sangat luas dan telah menjelma menjadi komoditas ekspor andalan yang memberikan berkontribusi secara signifikan terhadap penerimaan devisa negara sektor non migas.

“Provinsi Kalbar ini menjadi pilihan utama, dan menjadi yang spesial bagi kami (PT Wahana Inti Selaras), dalam meluncurkan suatu produk yang terbaru kali ini. Bahkan sebelum pandemi kami juga pernah meluncurkan produk yang sangat diterima oleh perusahan di Kalbar,” ungkapnya.

Sejauh ini, untuk di Provinsi Kalimantan Barat, WISEL memiliki kantor Cabang di Kota Pontianak didukung 2 (dua) kantor perwakilan di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Ketapang.

Hadirnya kantor cabang PT Wahana Inti Selaras (WISEL) di Provinsi Kalbar ini, menjadi bagian dari upaya untuk mendekatkan dan mempermudah pelayanan bagi kostumer yang ada di seluruh wilayah di Kalbar.

“Dengan demikian, bisnis di tiga area tersebut yang khususnya bergerak di kepala sawit ini dapat melayani konsumen di cabang terdekat,” ucapnya.

Dengan seluruh potensi yang WISEL miliki, ia yakin mampu memberikan dan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan cara menyediakan produk yang tepat dan handal, didukung ketersediaan suku cadang dan layanan service yang terbaik.

WISEL sendiri memiliki komitmen untuk menyediakan produk dan layanan purna jual terbaik serta terus menerus mengembangkan kompetensi SDM.

Sehingga seluruh pelanggan mampu mendapatkan produktivitas maksimal atas setiap traktor John Deere yang dimilikinya.

“Perusahaan kami bertujuan untuk menyediakan solusi total untuk mencapai kepuasan pelanggan yang tinggi dan kemitraan jangka panjang dengan seluruh pelanggan,” ujarnya.

Lebih lanjut, dikatakannya WISEL memberikan layanan purna jual berkelas internasional yang dapat memaksimalkan kinerja unit pelanggan dari Wisel.

Bahkan di tahun 2022 yang lalu, John Deere & Co menganugerahi predikat Best After Sales Service untuk WISEL. Penghargaan tersebut merupakan pengakuan internasional atas totalitas dan kapabilitas layanan service & suku cadang di WISEL.