Festival Cap Go Meh 2023 Singkawang Sukses, Panitia Ucapkan Terima Kasih

Foto bersama Raja Sapta Oktohari, Kapolda Kalbar Irjen Pol Suryanbodo Asmoro , Pangdam XII/TPR Mayor Jenderal TNI Sulaiman Agusto, PJ Wali Kota Sumastro dan istri, Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan dan istri, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Dewan Pengarah Darmadi Durianto, Menteri BUMN Erick Tohir, Ketua Umum Panitia Mimihetty Layani dan Wakil Ketua Umum Panitia Festival Imlek dan Cap Go Meh Singkawang 2023 Tjhai Chui Mie.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG – Festival Cap Go Meh di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, Minggu 5 Februari 2023 sukses memukau ribuan wisatawan, baik lokal dan mancanegara.

Antusiasme wisatawan begitu terlihat jelas, sepanjang jalan yang menjadi rute pawai dipadati para wisatawan yang berbaur dengan warga sekitar.

Tarian pembukaan (Rentak NKRI ) Festifal Cap Go Meh 2023 Singkawang, Minggu 5 Februari 2023. (TRIBUNFILE/ISTIMEWA)

Sembilan Naga Langit buatan Santo Yosep Singkawang Group tampil menari-nari menghibur para pentonton, diikuti dengan arak-arakan 13 jailangkung hingga atraksi ratusan Tatung peserta pawai dengan kostum lengkapnya dan lainnya.

Atraksi salah satu dari 9 naga buatan Santo Yosep Group Singkawang, Minggu 5 Februari 2023. (TRIBUNFILE/ISTIMEWA)

Dalam laporannya, Ketua Umum Panitia Imlek dan Cap Go Meh Singkawang, Mimihetty Layani mengatakan, Festival Cap Go Meh ini menjadi puncak acara dari berbagai kegiatan yang digelar panitia dalam menyemarakan Imlek dan Cap Go Meh di Kota Singkawang.

Ketua Umum Panitia Imlek dan Cap Go Meh Singkawang 2023 Mimihetty Layani menyampaikan Laporan Panitia Cap Go Meh Singkawang 2023, Minggu 5 Februari 2023. (TRIBUNFILE/ISTIMEWA)

Istri CEO PT Kapal Api Global, Soedomo Mergonoto ini mengungkapkan, keberhasilan terselenggaranya acara ini berkat dukungan dari Pemerintah Kota Singkawang dan para donatur.

"Kami panitia mengucapkan terimakasih setinggi-tingginya dan mendoakan semoga Pemerintah Kota Singkawang dan aparat keamanan dan semua pihak yang membantu acara ini diberi kesehatan dan kesuksesan," ucap Mimihetty Layani, Minggu 5 Februari 2023.

Ketua Umum Panitia Imlek dan Cap Go Meh Mimihetty Layani, Wakil Ketua Panitia Imlek dan Cap Go Meh Singkawang 2023 Tjhai Chui Mie, PJ Wali Kota Sumastro, Forkopimda Singkawang dan donatur dan VIP saat Pawai Lampion Singkawang, Jumat 3 Februari 2023. (TRIBUNFILE/ISTIMEWA)

Seperti diketahui, tema perayaan Cap Go Meh kali ini adalah "Dengan Budaya Kita Bergandengan Tangan, Bersatu Padu Menuju Indonesia Pulih, Bangkit dan Tangguh, Budaya Pemersatu Bangsa".

Wakil Ketua Umum Panitia Imlek dan Cap Go Meh Singkawang 2023 Tjhai Chui Mie mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Menteri BUMN Erick Tohir, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan dan jajaran Pemprov Kalbar, Pangdam XII/Tanpur TNI Sulaiman Agusto dan jajaran TNI, Kapolda dan jajaran Polda Kalbar, Pj Wali Kota Singkawang Sumastro dan jajaran, Bupati se Kalbar, undangan VVIP yang hadir di Festival Imlek dan Cap Go Meh Singkawang 2023.

Wakil Ketua Panitia Imlek dan Cap Go Meh Singkawang 2023 Tjhai Chui Mie bersama PJ Wali Kota Singkawang Sumastro dan Forkompimda Singkawang, Kadisporapar Kalbar Windy Prihastari serta VIP saat Pembukaan Expo Produk UMKM dan Promosi Produk/Jasa, Replika Kampung Tionghoa dan Taman Kelinci di Stadion Kridasana Singkawang pada Jumat, 20 Januari 2023. (TRIBUNFILE/ISTIMEWA)

Terima kasih setinggi-tingginya kepada semua sponsor yang mendukung yakini PT Santos Jaya Abadi / Kapal Api, PT Sedaya Multi Investama (Astra Financial), PT Federal International Finance (FIFGROUP), PT Astra Sedaya Finance (ACC), PT Asuransi Astra Buana (Asuransi Astra), PT Toyota Astra Financial Service (TAF), HWT Gold, PT PLN (Persero), PT Bank Central Asia, Tbk, PT Win Win Realty Centre, PT Susanti Megah, PT Hartono Wira Tanik, Telkomsel, PT Warisan Tradisi Indonesia, PT Djarum, PT Bank Mandiri, Tbk, PT Gemilang Berlian Indah / Mitsubishi, Extra Joss, Garam Cap Kapal, PT Coca Cola Distribution Indonesia, PT Putra Borneo Barat, Yamaha, PT Bintang Toedjoe / Asli Otentik , PROST BEER, Ciputra Word Surabaya, Olympid Furniture, PT Ichi Tan Indonesia, Bear Brand dan semua pihak yang turut mensukseskan Festival Imlek dan Cap Go Meh Singkawang 2023.

Tjhai Chui Mie juga mengucapkan terima kasih kepada Santo Yosep Group atas dukungan dan atraksi 9 naga, para tatung dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang turut mensukseskan Festival Cap Go Meh Singkawang 2023.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko didampingi Menteri BUMN Erick Tohir, Wakil Gubernur Kalbar Rio Norsan, PJ Wali Kota Singkawang Sumastro, CEO Kapal Api Global Soedomo Mergonoto, Ketua Umum Panitia Imlek dan Cap Go Meh Singkawang 2023 Mimihetty Layani didampingi Wakil Ketua Umum Panitia Imlek dan Cap Go Meh Singkawang 2023 Tjhai Chui Mie dan Dewan Pengarah Darmadi Durianto memukul Loku saat Festival Cap Go Meh / Pawai Tatung Singkawang 2023 pada Minggu, 5 Februari 2023. (TRIBUNFILE/ISTIMEWA)

Pembukaan Festival Cap Go Meh tahun 2023 di Kota Singkawang ini dibuka secara langsung oleh Menteri BUMN RI, Erick Thohir bersama Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.

Dalam sambutannya, Moeldoko mengatakan bahwa Festival Cap Go Meh di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat tersebut sudah masuk dalam warisan budaya bukan berupa benda, dari PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan (UNESCO).

"Saya sangat tertarik dengan simbol-simbol yang dibangun di Kota Singkawang," kata KSP Moeldoko.

Mantan Pangdam XII/Tpr ini mengajak semua pihak di Singkawang untuk tetap mengembangkan budaya Cap Go Meh, agar kedepan menjadi lebih baik lagi, seperti negara lainnya yang sukses mengembangkan pariwisata.

Selain itu, Moeldoko mengaku terpukau dengan penampilan atraksi para Tatung Singkawang. "Itu luar biasa, luar biasa dan sempurna. Sehingga budaya dan keberagaman seperti ini tetap dijaga dan dilestarikan," pungkasnya.