Kunker ke Kalbar, Sandiaga Uno Launching Calender Of Event Fest 2023 Provinsi Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Menparekraf RI Sandiaga Uno tiba di Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah yakni Kota Pontianak, Mempawah dan Kota Singkawang, Kamis 9 Februari.

Kedatangan Sandiaga Uno di Kalbar, setelah mendarat di Bandara Supadio Pontianak langsung bertolak untuk menghadiri acara di Gedung Garuda Pemprov Kalbar, yang juga sudah disambut oleh Gubernur Kalbar Sutarmidji didampingi istri, beserta Sekda Provinsi Harisson dan perwakilan DPRD Provinsi, dan OPD Pemprov Kabar.

Tiba di Kalbar acara pertama yang ia hadiri yakni bertempat di Gedung Garuda Pemprov Kalbar, Sandiaga Uno tampak takjub dengan sambutan meriah ketika ia hadir di Gedung Garuda Pemprov Kalbar itu.

Pertama, Sandiaga Uno langsung berkeliling untuk melihat berbagai Pameran Produk Unggulan UMKM dan Booth Kalbar CoE Fest’ 2023, dan menjadi Keynote Speech pada Pelatihan dan Gebyar UMKM Kreatif di Gedung Garuda Pemprov Kalbar, Kamis 9 Februari 2023.

Selain itu, rangkaian acara lainnya melakukan launching, yakni Calender Of Event (COE) Fest 2023, Pelatihan bagi para pelaku Ekraf Pemula, eTIC, Co Branding Pariwisata Kalbar “Rimba dan Budaya” bersama DAMRI, serta Co Branding Garuda terkait kerjasama E-Colours Magazine untuk promosi Kalender Event Kalbar dan Wisata Unggulan Kalbar.

Ditambah lagi, melaunching beberapa promosi paket wisata dan event mulai dari Saran Marhen , Launching CoE Kalbar + Pak Wisnu + Beti Dewi Kalbar 2023 ( Calender of Event + Paket Wisata Nusantara + Beli Kreatif Desa Wisata Kalimantan Barat 2023 ).

Berbagai pertunjukan juga ditampilkan saat Sandiaga Uno hadir di Kalbar CoE Fest’ dengan pertunjukan barongsai dan beberpa lainnya.

Saat menjadi keynote speech, Sandiaga Uno menekankan pada pelaku UMKM Kalbar agar terus melakukan percepatan dengan digitalisasi UMKM. (*)

