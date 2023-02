Besok Kunker ke Kalbar, Berikut Agenda Menparekraf Sandiaga Uno Selama di Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kemenparekraf RI Sandiaga Umo akan melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Kalimantan Barat untuk menghadiri beberapa acara di Kota Pontianak dan Singkawang.

Rencananya kedatangan Sandiaga Uno ke Kalbar pada 9 Februari 2023, yang akan langsung menyambangi Kantor Gubernur Kalbar untuk mengunjungi Pameran Produk Unggulan UMKM dan Booth Kalbar CoE Fest’ 2023 bertempat di Aula Gedung Garuda Kantor Gubernur.

Beberapa rangkaian lainnya pada acara tersebut, Sandiaga Uno juga akan menjadi keynote speech Menparekraf RI “Sandiaga Uno mendengarkan UMKM Kalbar”.

Kadisporapar Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari menyampaikan bahwa pada acara tersebut juga sekaligus melakukan launching, yakni Calender Of Event (COE) Fest 2023, Pelatihan bagi para pelaku Ekraf Pemula, eTIC, Co Branding Pariwisata Kalbar “Rimba dan Budaya” bersama DAMRI, serta Co Branding Garuda terkait kerjasama E-Colours Magazine untuk promosi Kalender Event Kalbar dan Wisata Unggulan Kalbar.

“Tahun lalu kita (Disporapar) sudah pernah melakukan melaunching next level kalender event kalbar 2022 yang langsung oleh Pak Sandiaga Uno dan menjadi provinsi pertama yang melakukan launching tersebut se-Indonesia,” ujar Windy.

• Sektor Pendidikan Prioritas Utama PGRI Kalbar Harap Kesejahteraan Guru & Pemerataan Penyaluran BOSDA

Maka di tahun 2023 ini, dilakukan kembali Launching Festival Kalender Event Kalbar yang menghadirkan langsung Menparekraf RI Sandiaga Uno.

“Jadi kita (Provinsi Kalbar) menjadi yang pertama kali di Indonesia untuk melaunching beberapa promosi paket wisata dan event mulai dari Saran Marhen , Launching CoE Kalbar + Pak Wisnu + Beti Dewi Kalbar 2023 ( Calender of Event + Paket Wisata Nusantara + Beli Kreatif Desa Wisata Kalimantan Barat 2023 ). Kita juga launching paket Event + Pak Wisnu + Beti Dewi yanh akan kita jual,”ungkap Windy.

“Pak Sandiaga Uno juga akan sekaligus menyerahkan hadiah bagi pemenang lomba paket wisata yang sudah Disporapar laksanakan beberapa waktu lalu,”tambahnya.

Adapun untuk pemenang dari lomba paket wisata kategori 1D yakni Juara 1 umum oleh Kabupaten Sintang atas nama Mardalina Handayani, Kategori 3D2N yakni juara 1 Instansti Sinka Trip atas nama Multi Juniarti, Kategori 2D1N yakni Juara 1 diraih Amazing Singkawang atas nama Prima Adhitya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News