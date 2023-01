Harga Baru BBM di Semua SPBU Pertamina Update Tiap Hari - Mulai Pertamax, Pertalite hingga Solar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut harga baru BBM di semua SPBU Pertamina seluruh Indonesia mulai dari Pertalite, Pertamax hingga Solar.

PT Pertamina (Persero) telah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) pada awal tahun ini.

Sejak 3 Januari 2023, harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex turun.

Penyesuaian harga BBM umum tersebut mengacu pada Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Berdasarkan informasi dari situs web resmi Pertamina, harga BBM Pertamax (RON 92) di wilayah DKI Jakarta turun menjadi Rp 12.800 per liter dari sebelumnya Rp 13.900 per liter.

Kemudian, harga Pertamax Turbo (RON 98) menjadi Rp 14.050 per liter dari sebelumnya Rp 15.200 per liter, Dexlite menjadi Rp 16.150 per liter dari sebelumnya Rp 18.300 per liter, serta Pertamina Dex menjadi Rp 16.750 per liter dari sebelumnya Rp 18.800 per liter.

Sementara itu, untuk harga BBM Pertamina bersubsidi jenis Pertalie dan Solar tidak mengalami perubahan. Harga Pertalite masih dibanderol Rp 10.000 per liter dan Solar dijual Rp 6.800 per liter.

Daftar harga BBM terbaru

Berikut daftar lengkap harga BBM terbaru di SPBU Pertamina yang berlaku di semua provinsi di update setiap hari : KLIK DISINI

Nanggroe Aceh Darussalam

Pertalite: Rp 10.000 per liter

Biosolar: Rp 6.800 per liter

Pertamax: Rp 12.800 per liter

Pertamax Turbo: Rp 14.050 per liter

Dexlite: Rp 16.150 per liter

Pertamina Dex: Rp 16.750 per liter

Riau, Kepulauan Riau

Pertalite: Rp 10.000 per liter

Biosolar: Rp 6.800 per liter

Pertamax: Rp 13.300 per liter

Pertamax Turbo: Rp 14.650 per liter

Dexlite: Rp 16.850 per liter

Pertamina Dex: Rp 17.450 per liter

Bengkulu