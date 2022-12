Viral Jalan Kaki 45 Menit Tiap Hari Bisa Langsung Turunkan Berat Badan 10 Kg

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kabar Viral Media Sosial hari ini Kamis 29 Desember 2022 menyebutkan berjalan kaki 45 menit bisa langsung turunkan berat badan 10 kg.

Sebuah unggahan yang menyebut Jalan Kaki setiap hari membantu menurunkan berat badan, Viral Media Sosial Twitter.

Unggahan tersebut dibuat oleh akun Twitter ini pada Selasa 27 Desember 2022 pagi.

Pengunggah melampirkan foto tangkapan layar yang menyebutkan, jalan kaki selama 45 menit setiap hari bisa menurunkan berat badan sebanyak 10 kilogram dalam waktu dua bulan.

"Cuma jalan 45 menit tiap hari, 2 bulan bisa turun 10 kilo ya ges ya," narasi dalam gambar.

"Jalan kaki emang seberpengaruh itu ya guys," tulis pengunggah dalam twitnya.

Menanggapi pengunggah, sebagian warganet menyetujui jalan kaki merupakan salah satu cara ampuh untuk menurunkan berat badan.

"Iya, aku dari SMP pulang sekolah selalu jalan kaki dan itu jauh banget. Nggak pernah gendut badanku padahal makan kayak reog," komentar warganet.

"Bener bgt. Waktu SMA sekolah jalan kaki bareng temen, kuliah juga sama jalan kaki mulu. Makan banyak tapi bb segitu terus," tulis warganet lain.

Namun, ada pula warganet yang menyebut bahwa penurunan berat badan tidak bisa hanya dengan jalan kaki setiap hari.

"Tapi kalo pola makannya nggak diatur menurutku percuma sih, soalnya kan kalori kita naik lagi kalo makan, and then kita ngebakar lemak selama 45 menit, jadi tergantung keseimbangan kalori harian dan niat nya," kata warganet lain.

"Too good to be true, kalau nggak makan sih mungkin. Dulu aku nurunin 25 kg dalam 5 bulan dengan cara diet ekstrem, cut carbo dan hampir setiap hari hanya makan buah di pagi hari. Dalam seminggu lari 4x (kumulatif 20-30 km/week)," tulis warganet.

Hingga Rabu 28 Desember 2022, twit ini telah dilihat oleh lebih dari 500.000 kali dan disukai oleh lebih dari 6.000 pengguna.

Lantas, benarkah jika hanya dengan berjalan kaki bisa menurunkan berat badan?