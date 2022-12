Tak Hanya Tampan, Ji Chang Wook Donasikan Tiket Penjualan untuk Korban Gempa di Cianjur

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Korban gempa yang terjadi di Cianjur memang membuat banyak orang tersentuh termasuk aktor dari Korea Selatan Ji Chang Wook.

Seperti yang diketahui, Ji Chang Wook akan menggelar fan meeting di Jakarta, pada Sabtu 3 Desember 2022.

Acara fan meeting Ji Chang Wook yang bertajuk 'Reach You in Jakarta' tersebut nantinya akan digelar di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan.

Ji Chang Wook dikabarkan akan mendonasikan sebagian hasil penjualan tiket fan meeting di Jakarta untuk korban gempa Cianjur.

Ji Chang Wook diketahui telah tiba di Jakarta pada Kamis 1 Desember 2022 malam.

Potongan video Ji Chang Wook saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta

Foto serta video Ji Chang Wook saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta bahkan langsung beredar di media sosial.

Dalam video yang beredar, Ji Chang Wook tampak mengenakan kaos dan topi hitam sambil membawa tas ransel saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta.

Aktor berusia 35 tahun itu bahkan terlihat ramah menyapa para penggemarnya di bandara.

Pada Jumat 2 Desember 2022, Ji Chang Wook diketahui menggelar konferensi pers sebelum acara fan meetingnya digelar keesokan harinya.

Dalam konferensi pers tersebut, Ji Chang Wook dikabarkan akan mendonasikan sebagian hasil penjualan tiket fan meetingnya untuk korban gempa Cianjur.

Hal itu diketahui melalui cuitan akun Twitter @changwook_jiwon.

Akun Twitter tersebut mengungkapkan, Ji Chang Wook akan mendonasikan hasil penjualan tiket fan meetingnya untuk korban gempa Cianjur.

"Part of the fanmeeting ticket sales will be donated to the Cianjur earthquake victims," tulis akun Twitter @changwook_jiwon.

"We stan the right man," imbuhnya.