Profil Ji Chang Wook Pemeran Utama If You Wish Upon Me, Pernah Dapat Penghargaan Saat Wajib Militer

Sosok Ji Chang Wook pemeran utama drama korea If You Wish Upon Me

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak profil dan perjalanan karier Ji Chang Wook pemeran utama drama korea (drakor) If You Wish Upon Me.

Drakor If You Wish Upon Me telah tayang sejak Rabu 10 Agustus 2022 di VIU dengan jumlah 16 episode.

Penayangan perdana mendapat kritik yang baik oleh kritikus di seluruh dunia lantaran berhasil menyajikan cerita bergenre komedi romantis.

Hal itu tak terlepas dari akting sang aktor pemeran utama, Ji Chang Wook.

Siapa sosok Ji Chang Wook?

Aktor Ji Chang Wook lahir pada 5 Juli 1987 di Anyang, Korea Selatan.

Ji Chang Wook mulai dikenal karena membintangi drakor Smile Again serta Empress Ki (2013–2014). ), Healer (2014–2015), dan The K2 (2016).

Perjalanan karier

Ji Chang Wook memulai karirnya di teater musikal.

Ia memulai debut layarnya dalam film tahun 2006 Days... dan mendapat peran figuran dalam drama televisi tahun 2008 You Stole My Heart.