Jam Tayang If You Wish Upon Me Episode 14 di VIU Hari Ini, Masa Lalu Ayah Ji Chang Wook Terungkap

Bocoran visual Ji Chang Wook mencari tahu masa lalu ayahnya di If You Wish Upon Me episode 14 hari ini pukul 19.50 WIB di VIU

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Drama Korea (drakor) If You Wish Upon Me menjadi salah satu serial yang diminati pecinta drakor belakangan ini.

Drakor If You Wish Upon Me mulai meraih rating tinggi setelah sempat anjlok di episode 5 pada 22 Agustus 2022 lalu.

Kali ini, If You Wish Upon Me hanya tinggal dua episode terakhir.

Hari ini, episode 14 If You Wish Upon Me dijadwalkan tayang pada Kamis 22 September 2022 pukul 19.50 WIB di VIU.

Duet Ji Chang Wook dan Choi Sooyoung SNSD berhasil menjadi daya tarik drakor ini.

• Jam Tayang Drakor Good Job Episode 9 di iQIYI Hari Ini, Jung Il Woo dan Yuri Klaim Posisi CEO

Simak bocoran lengkap If You Wish Upon Me episode 14 berikut ini:

Dalam episode 14 hari ini, Gyeo Rye bertemu langsung dengan ayahnya yang selama ini menjadi penghuni 403.

Saat sang ayah menyebut namanya, Gyeo Rye menyatakan jika ia tidak ingin namanya disebut oleh pria tersebut.

Yeon Joo curiga bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh Gyeo Rye darinya.

Lalu di situasi yang berbeda, Yeon Joo berkata kepada Gyeo Rye bahwa dia terlihat seperti ayah dan anak.