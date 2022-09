Sosok Sooyoung, Pemeran Perawat Cantik di Drakor If You Wish Upon Me Lawan Main Ji Chang Wook

Sosok Sooyoung, pemeran perawat cantik di drakor If You Wish Upon Me

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut profil Choi Sooyoung SNSD pemeran Seo Yeon Jo di drama Korea (drakor) terbaru If You Wish Upon Me.

Sosok Sooyoung SNSD tengah mencuri sorotan lewat aktingnya di drakor terbarunya If You Wish Upon Me.

Di If You Wish Upon Me, Sooyoung SNSD memerankan karakter seorang perawat cantik bernama Seo Yeon Joo yang merawat Yoon Gyeo Ree yang dibintangi aktor Ji Chang Wook.

Nama Sooyoung sudah tak asing lagi di kalangan pecinta Kpop.

Ia merupakan salah satu anggota girl grup Kpop legendaris Girl's Generation alias SNSD di bawah naungan SM Entertainment.

Sooyoung memiliki nama lengkap Choi Sooyoung.

Ia lahir pada 10 Februari 1990 di Gwangju, Gyeonggi, Korea Selatan (usia 32 tahun).

Sooyoung lulus dari Sekolah Menengah Wanita JeongShin pada tahun 2009.

Ia melanjutkan ke jurusan studi film dan lulus dari Universitas Chung-Ang pada Februari 2016, menerima penghargaan pencapaian seumur hidup pada upacara kelulusan.

Sooyoung telah berkencan dengan Jung Kyung-ho sejak 2013.