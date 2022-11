Jadi MC Welcome Dinner BIMP EAGA Pontianak, Yulida Safitri Ternyata Lulusan Keio University Jepang

Istimewa

Kenalan dengan sosok Yulida Safitri, MC Welcome Dinner BIMP EAGA Ke-25 di Gedung Pontianak Convention Center (PCC) pada Kamis 24 November 2022. Ternyata merupakan lulusan Master Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang dan Master of Media and Governance, Keio University, Japan.