Sosok Yulida Safitri, MC Welcome Dinner BIMP EAGA Ke-25 Pontianak yang Punya Segudang Prestasi

Sosok Yulida Safitri, MC Welcome Dinner BIMP EAGA ke-25 di Gedung PCC pada Kamis 24 November 2022.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sosok Yulida Safitri tengah mencuri sorotan warga Pontianak usai dirinya menjadi Master of Ceremony (MC) pada Welcome Dinner BIMP EAGA Ke-25 di Gedung Pontianak Convention Center (PCC) pada Kamis 24 November 2022.

Yulida Safitri dipilih menjadi MC Welcome Dinner BIMP EAGA Ke-25 karena kepiawaiannya serta menguasai public speaking yang baik.

Sosok Yulida Safitri merupakan memang dikenal aktif di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar dan Pemerintah Kota Pontianak.

Ia merupakan best speakers untuk beberapa kompetisi debat bahasa inggris selama SMA dan kuliah di Malang.

Ia juga pernah menerima Awardee of Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study (KL-YES) Program 2005-2006 di Austin, Texas.

Penghargaan lain yang pernah ia peroleh adalah Awardee of International Visitor Leadership Program (IVLP) 2016 in US, Awardee Linkage Program Beasiswa Bappenas tahun 2019 dan Mbakyu Persahabatan Kota Malang Tahun 2011.

Saat ini, Yulida bekerja di Bappeda Kota Pontianak.

Selanjutnya untuk rangkaian acara lainnya, Yuli berperan sebagai interpreter untuk beberapa kegiatan yang diselenggarakannya oleh Pemprov Kalbar, terutama interpreter untuk Gubernur Kalbar, Sutarmidji.

"Perasaan bisa terlibat dalam acara ini yang jelas bangga. Alhamdulillah ya bersyukur sekali, bisa ikut membantu melancarkan kesuksesan acara BIMB NIAGA di Pontianak. Bangga bisa dipercaya untuk memandu acara welcome dinner dan juga dipercaya sebagai interpreter Gubernur Kalbar," ujarnya Sabtu 26 November 2022.

Biodata Yulida Safitri

Nama lengkap: Yulida Safitri

Tempat lahir: Pontianak

Tanggal lahir: 21 Maret 1989

Riwayat pendidikan: