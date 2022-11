3 Jenis Makanan yang Perlu Dihindari Oleh Penderita Diabetes, Termasuk Susu dan Jagung

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Para penderita diabetes biasanya akan menjaga pola makan untuk tetap menjaga kadar gula darah yang stabil.

Meskipun penyakit diabetes lebih sering terjadi pada usia dewasa hingga lansia, usia muda dan remaja tidak boleh menyepelekan penyakit ini, lo.

Menurut Treatment Options for Type 2 Diabetes in Adolescents and Youth (TODAY), penyakit diabetes lebih berkembang cepat pada remaja dibandingkan dengan orang dewasa.

Ini artinya, semua orang tanpa terkecuali harus mengenal tentang penyakit diabetes, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang-orang di sekitarnya.

Penyakit diabetes merupakan jenis penyakit tidak menular yang berbahaya bagi manusia.

Diabetes adalah kondisi ketika tubuh tidak mampu mengendalikan kadar gula dalam darah akibat kekurangan hormon insulin.

Hormon insulin adalah hormon alami yang diproduksi oleh pankreas, yang fungsi utamanya adalah membantu mengontrol gula darah.

Saat seseorang mengalami kekurangan insulin atau insulin yang diproduksi tidak bisa bekerja dengan normal, maka glukosa dalam darah akan menumpuk.

Bagi kamu yang mempunyai anggota keluarga atau orang terdekat yang sudah terdiagnosis diabetes, kamu perlu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsinya.

Sebab ada beberapa jenis makanan sehat, seperti sayur, yang ternyata harus dihindari oleh pasien diabetes. Berikut ini contohnya.

1. Jagung

Tubuh membutuhkan karbohidrat dari nasi, gandum, ubi, jagung, dan sebagainya, untuk memberikan energi agar dapat melakukan aktivitas dengan lancar.

Kandungan kalium, magnesium, serta antioksidan pada jagung bermanfaat untuk mengendalikan tekanan darah, sehingga, dapat mencegah terjadinya penyakit darah tinggi.

Selain itu, lutein dan zeaxantin dalam jagung dapat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata, dan mengurangi risiko katarak.