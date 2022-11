Apakah Ada Batasan untuk Mengkonsumsi Garam Pada Penderita Diabetes?

Batas aman konsumsi garam penderita diabetes tipe 2 The American Diabetes Association merekomendasikan penderita diabetes tipe 2 membatasi asupan natrium mereka maksimal 2.300 mg atau 1 sendok teh garam meja.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Diabetes adalah kondisi kadar gula darah tinggi yang tidak normal.

Cara untuk mengukur kadar gula adalah dengan melakukan tes darah di klinik atau rumah sakit.

Pada penderita diabetes tipe 2 yang insulinnya sudah tidak bekerja, kelebihan konsumsi garam dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular.

Selain memantau asupan karbohidrat dan gula, penderita diabetes tipe 2 wajib mengetahui batasan konsumsi garam.

Untuk itu, Anda perlu membatasi garam yang ternyata punya manfaat dalam mencegah komplikasi diabetes.

Sementara itu, dikutip dari Everyday Health, Lori Zanini dalam bukunya yang berjudul "Eat What You Love Diabetic Cookbook", merekomendasikan agar penderita diabetes tipe 2 hanya mengonsumsi 1500 mg garam per hari.

Berdasarkan sebuah penelian yang diterbitkan di jurnal Circulation, untuk membatasi asupan garam, seseorang harus mengurangi konsumsi makanan dari restoran, terutama fast food. Pasalnya, 70 persen asupan natrium terdapat pada makanan yang disajikan di restoran.

"Saran terbaik adalah makan masakan rumah. Anda bisa mengatur kadar garam, karbohidrat, gula, sesuai kebutuhan tubuh dengan menyiapkan sendiri makanan Anda di rumah," ujar Lori Zanini.

Sumber garam yang harus dihindari Selain batas aman penggunaan garam, penderita diabetes tipe 2 juga perlu mengetahui jenis makanan mengandung natrium yang tidak direkomendasikan untuk penderita diabetes tipe 2, seperti: Saus marinara

Menurut Departemen Pertanian AS (USDA), satu porsi saus marinara mengandung lebih dari 500 mg natrium.

Disarankan untuk membuat saus sendiri dari tomat agar dapat menakar jumlah garam yang akan digunakan.

Oatmeal kemasan USDA menyebutkan bahwa oatmeal kemasan mengandung sekitar 200 mg sodium.

Anda lebih baik membuat oatmeal sendiri demham buah atau kacang-kacangan.