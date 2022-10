Cara Penyajian Mi Instan Agar Tetap Aman Dikonsumsi Anak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Menyantap mie instan selalu menjadi hal yang menyenangkan.

Apalagi jika cuaca sedang turun hujan, menyeduh mi instan akan memberikan efek yang menyenangkan.

Bahkan bagi orangtua, tawaran memasak mie instan akan diberikan jika buah hatinya enggan manyantap makanan tertentu di meja makan.

Varian rasa yang beragam selalu dapat diterima oleh lidah membuat mi instan sangat digemari masyarakat terutama anak-anak.

• Mi Instan Bagi Ibu Hamil, Bolehkah? Ini Faktanya

Bersumber dari situs Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya), saat ini Indonesia menjadi negara dengan konsumsi mie instan kedua terbesar di dunia setelah Cina dengan 41,5 miliar bungkus.

Mie instan sering dikonsumsi semua golongan

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2020 menyebutkan, ada sebanyak 92 persen atau sekitar 248,7 juta penduduk

Indonesia pernah mengkonsumsi mi instan (satuan bungkus sekitar 80 gr).

Tri Kurniawati Ahli Gizi UM Surabaya menjelaskan, berdasarkan data Riskesdas 2018, proporsi kebiasaan makan mie instan di Provinsi Jawa Tengah tercatat 3,8 persen (1 kali per hari), 58,9% (1-6 kali per minggu) dan 37,3% (3 kali per bulan).

Kelompok usia remaja 10-14 tahun proporsi kebiasaan makan mie instan tercatat 11,6% (1 kali per hari), 68,3% (1-6 kali per minggu) dan 20,2% (? 3 kali per bulan).