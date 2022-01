Apa Itu Self Talk? Bagaimana Cara Memghentikan Self Talk atau Bicara Pada Diri Sendiri yang Negatif?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Keadaan diri yang terpuruk dalam melakukan self talk sangat sering kita rasakan.

Setiap orang pasti pernah melakukan self talk. Ini adalah kritik dalam batin yang dilakukan seseorang kepada dirinya sendiri.

Self talk adalah dialog internal yang dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Saat self talk, orang-orang biasanya mengungkapkan pikiran, keyakinan, pertanyaan, dan idenya.

Walau dapat menimbulkan perasaan yang lebih optimis, faktanya self talk yang negatif bisa membuat seseorang menyalahkan bahkan mengutuki diri sendiri.

Jika saat ini kamu sedang stres, terhimpit masalah, atau merasa sering pesimis, ada baiknya kebiasaan negative self talk dihentikan.

Pasalnya, kebiasaan buruk ini akan membuatmu terus merasa terpuruk, tidak percaya diri, dan merasa tidak mampu.

Agar kamu menjadi pribadi yang lebih positif, simak cara-cara menghentikan negative self talk sebagaimana dilansir dari The Healthy berikut ini.

1. Lihat diri secara lebih akurat

Bagian otak dirancang untuk memindai masalah, yang berarti otak akan mengunci kelemahan dan memperbesarnya.

Hal ini dijelaskan oleh Amy Johnson, Ph.D, seorang psikolog, pelatih kehidupan, dan penulis "The Little Book of Big Change".