Asita Kalbar Siap Gelar Musda 9 Juni, Ada Lima Nama yang Bakal Bertarung di Kursi Ketum

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies atau Asosiasi Travel Agent (Asita) Kalbar akan menggelar Musda ke-8 pada 9 Juni 2021.

Satu di antara agenda utamanya adalah pemilihan Ketua Umum Asita Kalbar untuk periode 2021-2026.

Adapun saat ini sudah ada lima nama yang mendaftar sebagai bakal calon Ketum Asita Kalbar. Yakni Ivan Ronaldo Barus, Doni Damani, Fahrul Riyadi, Wendy Yanto dan Dewi Safitri.



Ketua Umum Asita Kalbar, Nugroho Henray Ekasaputra, mengungkapkan tahapan pemilihan Ketum Asita ini dimulai dari pencalonan atau penjaringan kandidat Ketua Umum yang dimulai 1-6 Juni 2021.

“Dan hingga hari ini kita sudah memiliki lima nama yang akan bertarung di Bursa Asita Kalbar. Lalu pada 7 Juni 2021 akan dilakukan verifikasi data calon. Selanjutnya pada 8 Juni, barulah dilakukan penetapan nama-namanya. Tanggal 9 Juni nanti barulah dilakukan pemilihan,” ungkap Henray saat konferensi pers persiapan Musda Asita ke-8, di Hotel Maestro Pontianak, Senin 7 Juni 2021.

Adapun rangkaian acara Musda ke-8 Asita Kalbar ini akan menerapkan protokol kesehatan (prokes) Covid-19.

“Rangkaian acara pun tidak mungkin terlalu lama. Mengingat saat ini masih pandemi,” ujarnya.

Menurutnya Musda ke-8 Asita Kalbar akan dihadiri Anggota Komisi X DPR RI, Adrianus Asia Sidot. Komisi X DPR RI juga memiliki konsen terhada masalah pariwisata.

Ketum Asita Pusat Nunung Rusmiati juga akan hadir. Selain itu ada pula, Ketum Kadin Kalbar Joni Isnaini.

“Meskipun pandemi, kita berharap pelaku usaha yang tergabung di Asita tidak putus semangat. Kita juga akan merumuskan langkah serta menjawab tantangan mengangkat pariwisata di Kalbar. Kita juga sangat mendukung program Wisata ke Kalbar Jak,” jelasnya.