WIKI - PROFIL Nugroho Henray Ekasaputra, Ketua DPD ASITA Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Nugroho Henray Ekasaputra merupakan Ketua DPD Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies (ASITA) Kalimantan Barat (Kalbar).

Ketua DPD ASITA Kalbar periode 2016-2021 ini juga menjabat Wakil Ketua DPD Golkar Kalbar 2020-2025.

Aktivitas Henray diluar pekerjaan, ia aktif dibidang politik.

Beberapa jabatan yang pernah ia emban diantaranya Wakil Ketua PW Japnas Kalbar 2017-2019, Sekretaris BPD HIPMI Kalbar 2014-2015.

Wakil Ketua BPD HIPMI Kalbar 2011-2014 dan Wakil Ketua DPD Golkar Kalbar 2017-2020.

Henray mengaku terjun ke dunia pariwisata karena memiliki hobi traveling.

Menurutnya pariwisata Kalbar mempunyai potensi yang cukup besar.

Agar berdampak ke perekonomian ia mengatakan potensi yang ada harus diikuti dengan kesungguhan seluruh stakeholder yang ada di Kalbar untuk mewujudkannya.

Harapan Henray kedepan, pariwisata menjadi program pembangunan prioritas oleh CEO Kalbar.

Sebagai praktisi bidang pariwisata, ia merekomendasikan beberapa spot wisata yang wajib dikunjungi wisatawan.