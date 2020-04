Imbas Covid-19, Ketua Asita Kalbar Beberkan Kondisi Usaha Tour dan Travel

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies (Asita) Kalbar, Nugroho Henray Ekasaputra membeberkan kondisi usaha tour dan travel di Kalbar.

"Perusahaan Perjalanan Wisata semua tidak ada transaksi kecuali melayani refund konsumen yang sudah booking," ujarnya, Selasa (28/4/2020).

Henray pun membenarkan, jika saat ini sudah banyak pengusaha yang menutup operasi dan merumahkan karyawannya.

"Iya benar," jawabnya singkat.

Terkait kerugian akibat dari wabah Covid-19, Henray belum dapat menyebutkan angka pastinya.

"Saya belum dapat angka Pasti, tapi diperkirakan Mialaran rupiah," jelasnya.

Ketika disinggung, penerapan penerbangan untuk pebisnis di diperbolehkan pemerintah di Kalbar.

Henray mengatakan belum mendapatkan informasi detailnya.

"Pengusaha di bawah naungan Asita tentunya berharap wabah Covid-19 ini segera berlalu. Agar perekonomian dan situasi dapat kembali normal," pungkasnya. (*)

