Ucapan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 Bahasa Inggris dan Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Artikel ini berisi kumpulan ucapan selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 dalam bahasa Inggris dan Indonesia.

Kamu bisa berkirim ucapan selamat Natal dan Tahun Baru di media sosial, mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, hingga WhatsApp.

Selain itu juga kamu juga bisa berkirim pesan ucapan selamat Natal dan Tahun Baru 2021 kepada orang-orang terdekat, keluarga, dan teman-teman.

Tribunnews telah merangkum daftar ucapan selamat Natal dan Tahun Baru dalam bahasa Inggris dan artinya dikutip dari Americangreetings.com, dan Tinyprints.com:

1. Wishing you a wonderful holiday season. Here’s to a happy and successful new year!

Semoga kamu mendapatkan musim liburan yang indah. Ini ucapan untuk tahun baru yang bahagia dan sukses!

2. Merry Christmas! May the joy and peace of Christmas be with you all through the New Year. Wishing you a season of blessings from heaven above.

Selamat Natal! Semoga sukacita dan damai Natal selalu besertamu sepanjang tahun yang baru. Semoga musim ini dipenuhi berkat dari surga.

3. A silent night, a star above, a blessed gift of hope and love. A Merry Christmas to you and your whole family.

Malam yang hening, bintang bersinar di atas langit dan hadiah berkat berupa kasih dan cinta. Selamat Natal untukmu dan seluruh keluarga.

