DAFTAR Lagu Natal Terbaik Menyambut Natal, Mulai All I Want for Christmas is You hingga Silver Bells

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hari Raya Natal adalah peringatan hari kelahiran Yesus Kristus.

Natal dirayakan dalam ibadah malam pada tanggal 24 Desember dan ibadah pagi pada tanggal 25 Desember.

Selain hari raya Natal, bulan Desember juga menjadi spesial karena berdekatan dengan perayaan pergantian tahun atau tahun baru 2021.

Perayaan Natal 2020 yang jatuh pada 25 Desember 2020 sebentar lagi akan dirayakan umat kristiani di dunia, tak terkecuali di Indonesia.

Tiap orang tentu punya cara masing-masing untuk merayakan hari Natal dan Tahun Baru.

Banyak cara untuk merayakan Natal, satu di antaranya dengan mendengarkan lagu-lagu pupuler bertema Natal.

Setidaknya ada 20 lagu Natal teratas di Spotify wilayah Amerika Serikat.

Mulai All I Want for Christmas is You yang dinyanyikan oleh Mariah Carey hingga Silver Bells yang dibawakan oleh Dean Martin.

Untuk daftarnya, berikut Tribunnews.com sajikan 20 lagu Natal teratas yang dikutip dari timeout.com:

1. All I Want for Christmas is You - Mariah Carey

Lagu All I Want for Christmas is You dirilis pada Oktober 1994.