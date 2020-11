TEMA ILC Hari Ini Simak Siaran Live Streaming Tv One, UU ITE Jadi Judul ILC Hari Ini di Tv One Live

MARI SIMAK TAYANGAN TEMA ILC Hari Ini, Simak Siaran Live Streaming Tv One | UU ITE Jadi Judul ILC Hari Ini di Tv One / ILUSTRASI.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sesaat lagi akan mengudara siaran langsung program acara Indonesia Lawyers Club alias ILC Tv One.

dalam tayangan ILC Tv One kali ini, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik alias UU ITE diangkat menjadi topik atau tema ILC hari ini.

Nah, untuk membahas ini, sejumlah narasumber ILC Tv One dari para tokoh nasional pun telah dipastikan akan hadir untuk mengupas tema ILC hari ini tersebut.

Satu di antaranya yakni eks politisi PKS yang kini menjadi tokoh sentral di Partai Gelora itu, akan tampil bersama narasumber ILC Tv One lainnya di siaran ILC terbaru di siaran ILC malam ini tersebut.

Adapun judul ILC malam ini, yakni akan mengangkat topik seputar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik alias UU ITE sebagai tema ILC Tv One di siaran ILC hari ini tersebut.

Selain Fahri Hamzah, ada pula sejumlah nama tokoh nasional tenar lainnya yang dijadwalkan akan menjadi narasumber ILC Tv One untuk menjadi pembicara mengupas judul ILC malam ini yang berkutat seputar topik kebebasan berpendapat itu.

Tayangan siaran langsung ILC malam ini tersebut bisa Anda saksikan dilayar kaca.

Selain itu, Anda juga bisa menyaksikannya lewat siaran live streaming Tv One di perangkat ponsel pintar atau gadget masing-masing.

Terdapat beberapa alternatif kanal siaran live streaming Tv One agar Anda bisa menyaksikan siaran langsung ILC Tv One tersebut lewat siaran live streaming Tv One di tv Online Tv One.

Berikut beberapa di antara live streaming Tv One di Tv Online Tv One termasuk di kanal UseeTv dan Tv One Live YouTube untuk menyimak ILC malam ini di Tv one live streaming hari ini tersebut:

