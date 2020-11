ILC Malam Ini di Tv One Live Streaming, ILC Hari Ini Ada Fahri Hamzah Refly Harun Hingga Haris Azhar

Mari Simak Tayangan ILC Malam Ini di Tv One Live Streaming, ILC Hari Ini Selasa 3 November 2020 Ada Fahri Hamzah Refly Harun Hingga Haris Azhar / ILUSTRASI.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tayangan program acara tv Indonesia Lawyers Club alias ILC Tv One edisi ILC terbaru di Selasa 3 November 2020 mengangkat tema seputar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik alias UU ITE.

Pemilihan tema ILC malam ini tersebut sebelumnya juga telah diumumkan oleh sang Presiden ILC Karni Ilyas.

Melalui Twitter Karni Ilyas, judul ILC malam ini tersebut pun dipublish kepada publik.

"Dear Pencinta ILC: Diskusi kita Selasa Pkl 20.00 WIB, berjudul "UU ITE: Mengancam Kebebasan Berpendapat?" Selamat menyaksikan. #ILCKebebasanBerpendapat,"

Dimikian cuitan Twitter Karni Ilyas soal topik ILC Tv One untuk siaran ILC terbaru edisi ILC 3 November 2020 Selasa malam ini tersebut.

Nah, dalam membahas tema ILC malam ini tersebut, Karni Ilyas dan timnya di Indonesia Lawyers Club atau ILC Tv One kali ini menghadirkan sejumlah nama dari tokoh-tokoh kenamaan nasional.

Baik yang berlatar belakang dari politisi, pakar hukum, hingga aktivis.

Tak ketinggalan juga beberapa sosok yang lekat dikenal sebagai perwakilan dari pemerintah.

Selain di layar televisi, Anda juga bisa mengikuti jalannya talk show ILC Tv One di siaran ILC hari ini tersebut dengan mengakses siaran ILC malam ini di Tv One live streaming di Tv One Live.

Sehingga Anda bisa menyaksikan dan mengikuti dinamika diskusi di siaran ILC malam ini di Tv One live streaming tersebut di perangkat ponsel masing-masing.