DRAMAQU.LIVE The World of The Married Sub Indo Tamat Malam 15 dan 16 Mei 2020, Ini Pesan Para Artis. 

The World of The Married Sub Indo Tamat Malam 15 dan 16 Mei 2020, Ini Pesan Para Artis.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tonton dua episode puncak drama korea (drakor) bertajuk 'The World of the Married' yang tayang 15 dan 16 Mei 2020 di JTBC.

Dengan episode yang tersisa, para bintang The World of the Married pun membagikan pesan dan kesan mereka.

Kim Hee Ae yang berperan sebagai Ji Sun Woo, menyatakan rasa terima kasihnya kepada rekan-rekannya saat dia bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal pada drama yang memecahkan rekor.

"Saya sangat senang dan bersyukur bahwa The World of the Married telah menerima begitu banyak cinta," katanya.

"Sutradara, penulis, pemeran, dan kru semuanya bekerja sangat keras dan melakukan yang terbaik untuk membuat drama yang hebat," sambungnya dikutip dari Soompi.

"Saya pikir hari-hari intens yang saya habiskan menangis dan tertawa karena (karakter saya) Ji Sun Woo akan tetap dalam ingatan saya untuk waktu yang lama. Di atas semua itu, saya tidak merasa kesepian selama saya habiskan (sebagai Ji Sun Woo)." kata Ji Sun Woo.

Kemudian, Kim Hee Ae berterima kasih kepada pemirsa yang sudah memberikan semangat berempati dengan karakter Ji Sun Woo yang emosional.

Akhir kata, Kim Hee Ae memberi sedikit bocoran bahwa hubungan dramatis antara Ji Sun Woo dan Lee Tae Oh akan tetap tidak dapat diprediksi sampai akhir.

"Ji Sun Woo dan Lee Tae Oh mempertahankan hubungan yang pahit di mana tidak ada yang bisa bebas dari yang lain," katanya.

"Tolong tetap nonton untuk mencari tahu apa akhir cerita yang ada di antara (mantan) pasangan yang sudah menikah, yang hubungannya sudah bercampur dengan cinta dan benci," pesan Kim Hee Ae.

