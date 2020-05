Jam Tayang Dramaqu The World of The Married Eps 16 Terakhir Sabtu 16 Mei 2020 VIU, DRAMAQU, JTBC

DRAMAQU The World of The Married Episode 13 dan 14 Sub Indo, Tonton Juga Streaming JTBC & VIU

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Episode pamungkas atau eps terakhir Drama Korea (Drakor ) The World of the Married akan tayang terakhir, Sabtu (16/5/2020).

Drakor The World of the Married dibuat dalam 16 episode dan malam ini telah tayang untuk episode 15, Jumat (15/5/2020).

Sementara untuk jam tayang untuk Drakor The World of the Married dijadwalkan pukul 20.50 WIB!

Para penggemar Drakor The World of the Married dapat menyaksikan melalui streaming pada situs VIU, DRAMAQU dan JTBC.

The World of the Married mencatatkan reting tertinggi dalam sejarah TV kabel di negeri Ginseng.

The World of the Married meraih rating tertinggi sepanjang sejarah TV kabel sebesar 24,3 persen lantataran banyaknya masyarakat yang menunggu-nunggu untuk menikmati tayangan tersebut.

Menjelang tamatnya drama populer yang mampu membawa emosi penontonya larut dalam cerita ini, para pemain kompak wawancarai , Kim Hee Ae.

Kim Hee Ae dalam cerita ini memerankan karakter Jin Sun Woo.

Ia mengucapkan rasa syukur pada sesama rekan pemain The World of the Married.

Aktris cantik ini mengaku sangat bahagia dapat menjadi bagian dari pemain peran pada drama yang mencatatkan rekor reting tertinggi sepanjang sejarah TV kabel di Korea Selatan.



Mengutip dari berbagai sumber, Kim Hee Ae menuturkan, "aku sangat bahagia dan bersyukur 'The World of the Married' menerima begitu banyak cinta. Sutradara, penulis naskah, pemain dan kru bekerja sangat keras untuk menciptakan drama yang luar biasa," katanya.