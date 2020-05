Jadwal Tayang Drakor The World of The Married Episode 16 Tamat Link DRAMAQU, VIU, JTBC Sabtu 16 Mei

Download The World of The Married Sub Indo Episode 1-16 FULL MOVIE di JTBC, DRAMAQU dan VIU

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Spolier atau alur cerita untuk episode pamungkas Drama Korea The World of the Married sudah disampaikan sedikit bocoran oleh Kim Hee Ae yang berperan sebagai Jin Sun Woo.

Kim Hee Ae memberi bocoran episode terakhir "The World of the Married", Ji Sun Woo dan Lee Tae Oh mempertahankan hubungan yang pahit di mana tidak ada yang bisa bebas dari yang lain.

“Tolong tetap disini untuk mencari tahu bagaimana akhir cerita yang ada untuk mantan pasangan suami istri ini, yang hubungannya bercampur dengan cinta dan benci," tutur Kim Hee Ae.

"Perubahan dalam keadaan dan perasaan mereka akan tetap genting sampai akhir. Orang-orang di sekitar Ji Sun Woo dan Lee Tae Oh (Park Hae Joon) juga akan terseret dalam cerita mereka sendiri. Kuharap kalian menikmati menonton (episode terakhir) dan menemukan diri kalian terbenam dalam pilihan semua orang," pungkas Kim Hee Ae.

The World of The Married episode 15 dijadwalkan tayang Sabtu (16/05/2020) pukul 20.50 WIB.

Tentunya episode 16 akan seru karena ending dari semua cerita yang mampu membawa emosi penontonnya larut dalam cerita.

Sebelumnya, memasuki episode 14 yang tayang Sabtu (09/05/2020), jalan cerita drama korea tentang rumah tangga dan perselingkuhan ini semakin panas dan menguras emosi para penonton.



Di episode 14, Ji Sun Woo dan Lee Tae Oh terkejut, Lee Joon Young ternyata tahu bahwa kedua orang tuanya yang telah bercerai itu sempat bercumbu layaknya pasangan suami istri.

Sun Woo menyerahkan Joon Young pada Tae Oh, Yeo Da Kyung pun berusaha mati-matian untuk memenangkan hati Joon Young.

The World of The Married (Instagram @jtbcdrama)

Segala permasalahan Joon Young membuat pikiran Sun Woo terbebani hingga sedikit mengabaikan pekerjaannya sebagai dokter.

Keesokan harinya Sun Woo terlambat datang ke rumah sakit dan masalah pun terjadi.

Pasien Sun Woo datang ke rumah sakit dalam keadaan darurat dan tak mampu lagi menunggu, sementara Sun Woo belum datang.