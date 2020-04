RUTIN Jalan Kaki Bisa Bikin Panjang Umur?, Peneliti Ungkap Fakta Mengejutkan | Cek Langkah Ideal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Mempunyai umur panjang, dan bisa hidup lama dalam kehidupan ini mungkin menjadi satu di antara impian banyak orang di dunia.

Ada cukup banyak alasan mempunyai usia panjang itu menjadi harapan.

Satu di antaranya adalah melihat perkembangan generasi berikutnya, termasuk melihat perkembangan cucu.

Jika Anda termasuk orang yang menginginkan hal tersebut, ada beberapa hal yang bisa menjadi ikhtiar untuk mencapainya.

Satu di antaranya yakni dengan tidak 'menyepelekan' aktivitas jalan kaki.

Anda sebaiknya rutin jalan kaki, lantaran ada begitu banyak manfaat yang bisa didapatkan dari aktivitas sederhana ini.

Termasuk di antaranya adalah kaitannya dengan upaya memperpanjang usia agar bisa punya umur panjang.

Dikutip dari Kontan.co.id, berdasarkan penelitian, jalan kaki bisa memperpanjang usia Anda.

Penelitian yang dilakukan oleh National Institute of Health and the Centers for Disease Control and Prevention menyatakan bahwa rutin jalan kaki dengan kecepatan teratur bisa memperpanjang usia seseorang.

Dalam proses penelitian, para ahli mengamati 4.840 orang dewasa berusia 40 tahun ke atas yang menggunakan alat pelacak selama tujuh hari.

