Pilkada 2020, Maria Goreti Raker dengan KPU dan Bawaslu Kalbar

PONTIANAK - Pentingnya perhelatan akbar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Indonesia tahun 2020 mendatang menyedot perhatian banyak pihak, termasuk para Senator Indonesia.

Maria Goreti, anggota Komite I DPD RI asal Kalbar memandang perlu mempersiapkan payung hukum Pilkada langsung agar mengakomodir kebutuhan daerah-daerah di Indonesia dalam penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas.

Sebagaimana diketahui, ada 270 daerah pemilihan di seluruh Indonesia yang akan melaksanakan Pilkada serentak, terdiri atas 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Provinsi Kalbar akan menggelar Pilkada langsung di 7 kabupaten, yakni Kabupaten Kapuas Hulu, Ketapang, Sekadau, Melawi, Sintang, Sambas dan Bengkayang.

Pada kunjungan ke daerah pemilihan Kalbar di penghujung tahun 2019, Maria Goreti menggelar rapat kerja dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalbar di Hotel Orchardz Gajahmada Pontianak, Selasa, (31/12/2019).

Rapat kerja ini dilakukan dalam rangka menginventarisir materi yang akan dijadikan bahan rujukan perbaikan dalam menyusun RUU Perubahan Ketiga UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU Pilkada.

Selain itu, mendengarkan persiapan Pilkada serentak 2020 dimana tujuh kabupaten di Kalbar akan malaksanakan Pilkada.

Dalam pengantar rapat kerja menjelang tahun baru 2020 itu, Maria Goreti mengatakan, inilah pertemuan pertama dalam masa kunjungan ke daerah pemilihan Kalbar setelah dilantik 1 Oktober 2019 lalu.

“Suatu kehormatan bagi saya karena ibu bapak para Komisioner KPU Kalbar dan Bawaslu Kalbar nyaris hadir 100 persen ditambah sekretariat dari masing-masing lembaga penyelenggara Pemilu di Provinsi Kalimantan Barat."

"Bagi saya, kehadiran bapak ibu ini full team. Semoga pertemuan hari ini menjadi awal yang baik sebagai kemitraan Komite 1 DPD RI dalam menyusun regulasi yang akomodatif dan fleksibel untuk memperlancar kinerja khususnya penyelenggara Pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu,” jelas senator legendaris yang memasuki periode keempat sebagai wakil daerah Provinsi Kalbar di DPD RI.