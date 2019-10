Ifan Seventeen Akui Emosional saat Rekaman Lagu Baru yang Diciptakan Diam-diam David Noah

Riefan Fajarsyah (36) alias Ifan, vokalis Band Seventeen menjadi satu-satunya personel Band Seventeen yang selamat dari musibah tsunami yang menerjang Tanjung Lesung, Anyer, Banten, 22 Desember 2018 silam.

Meski mengaku masih trauma, namun Ifan mengaku telah siap kembali menyanyi setelah musibah tsunami yang merenggut nyawa ketiga rekan satu bandnya di Seventeen dan juga istrinya, Dylan Sahara.

“Setelah kejadian musibah tersebut, ini pertama kalinya aku bisa berdiri sebagai musisi dan penyanyi,” ujar Ifan kepada Kompas.com saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2019).

Bencana tsunami Banten yang terjadi pada 22 Desember 2018 silam, Ifaan harus mengikhlaskan istri tercintanya, Dylan Sahara dan ketiga rekan sepanggungnya di Seventeen yakni Herman Sikumbang (gitaris), M Awal Purbani (basis), dan Windu Andi Darmawan (drummer).

Setelah sebelumnya sempat merilis lagu' Demi Tuhan Aku Ikhlas' bersama Armada pasca kejadian tsunami yang membuatnya trauma, kali ini, Ifan kembali bangkit.

Ia akan membawakan tembang ciptaan David "NOAH" berjudul "Masih Harus di Sini”.

Ifan kemudian berbagi kisah tentang awal mula ia bisa membawakan lagu milik keyboardist band NOAH tersebut.

“Kenapa David masuk, karena David adalah salah satu sahabat yang setelah kejadian kasih support banget. Hampir tiap hari dia WA, 'you have to be strong. Everything will be okay',” kata Ifan dilansir dari Kompas.com.

Saat itu, rupanya David diam-diam telah menciptakan lagu untuk Ifan.