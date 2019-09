Ifan Seventeen Kembali Alami Kisah Mistis, Disapa Suara Misterius saat Live Instagram di Kalimantan



Penyanyi vokalis band Seventeen, Riefian Fajarsyah atau yang kerap disapa Ifan Seventeen kembali membagikan pengalaman mistisnya baru-baru ini.



Melalui Instagram @ifanseventeen, suami mendiang Dylan Sahara mengungkapkan kejadian horor yang dialaminya tak sengaja bahkan pada saat ia live instagram.



Saat itu, Ifan mengaku dirinya sedang menunggu pesawatnya yang gagal terbang karena dampak dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sedang terjadi di kawasan Kalimantan.



Rekaman momen mistis itu kemudian diungah Ifan melalui Instagramnya, Selasa (17/9/2019).



Dalam cuplikan video yang diunggahnya itu, Ifan terlihat sedang mengaktifkan fitur live Instagram untuk berinteraksi dengan para pengikutnya.



Baca: MISTIS & Kecelakaan Tragis di Tol Cipularang | Juru Kunci Petilasan Prabu Siliwangi Angkat Bicara



Baca: RAMALAN ZODIAK Hari Ini Rabu 18 September 2019 | CANCER Harus Optimis, VIRGO Jangan Berlebihan



Baca: Hasil Visum Dugaan Perzinaan Ifan Seventeen & Citra Monica, Polisi Bongkar Kebenarannya!



Ia membacakan sebuah pertanyaan mengenai cara menjaga suara, selaku seorang vokalis band ternama.



"Cara ngejaga suara. Jadi gini, perbedaan antara vokalis," ucap Ifan namun urung dilanjutkannya.



Dari tangkapan layar yang direkam Ifan tersebut, terlihat banyak penggemarnya yang meninggalkan pertanyaan sehingga membuatnya kewalahan.



"Nanti, (soal) kenal sama Budi Doremi, nanti gue jawab," potongnya.



Ifan kemudian melanjutkan penjelasannya mengenai cara menjaga suara.



"Jadi perbedaan antara vokalis dengan player lainnya, yang lainnya itu pakai instrumen gitar, bass, drum, atau keyboard," lanjut Ifan.



"Kalau vokal itu instrumennya adalah pita suara, bagian dari tubuh."



Belum usai menjawab pertanyaan dari pengikutnya, Ifan justru mendengar suara misterius dari belakang tempatnya duduk.

Ifan Seventeen saat Live Instagram (Instagram @ifanseventeen)

Suara tersebut terdengar seperti suara angin malam, namun terdengar sedikit berbeda.



Ia bahkan sampai menengok untuk memastikan suara apakah yang didengarnya itu.



Ifan kemudian tetap mencoba untuk melanjutkan penjelasannya.



"Jadi kalau mau jaga suara itu ya bagian tubuh," sambungnya.



Akan tetapi, rupanya Ifan terlanjur ketakutan dengan apa yang baru saja didengarnya, padahal tak ada apapun di belakang tempatnya duduk.



Ia lalu memutuskan untuk beranjak dari lokasi tempatnya duduk.



Hingga akhirnya Ifan memutuskan untuk masuk ke dalam ruangan yang lebih terang di dalam gedung.



Melalui keterangan unggahannya, Ifan menerangkan bahwa saat itu dirinya berkesempatan untuk singgah di sebuah hotel lantaran jadwal penerbangannya terdampak asap dari Karhutla.



Saat itu dirinya baru saja menyelesaikan urusannya di kota Balikpapan.



Ia kemudian harus menginap satu malam di hotel tak jauh dari Bandara untuk menunggu jadwal penerbangan selanjutnya.



Pada akhirnya Ifan memutuskan untuk memulia sesi live Instagram di kawasan kolam renang hotel yang terletak di lantai lima gedung tersebut.



Ia pergi ke area kolam renang sekitar tengah malam, di mana tak ada siapapun selain dirinya di lokasi tersebut.



Hingga Ifan mendengar adanya suara-suara mistis saat sedang melakukan sesi live Instagram tersebut.



"Okay ini penjelasan soal live ig horor tadi malem.



Jadi karna pesawat delay gara2 asap, kita akhirnya harus stay 1 malem lg di Balikpapan, di hotel deket bandara.



Karna gabut akhirnya iseng pergi ke pool di lantai 5 dan live ig disana.



Susananya sepi ga ada orang satupun, sekitar jam 00.30 malem, dengan angin yang sepoi2 banget, dan dibelakangku ada bukit dan hutan yang cukup gelap.



Dan ternyata Horor pun dimulai saat aku ngebahas soal cara ngejaga suara, kalo di akhir video (disarankan pake headset) itu kedengeran suara kaya burung kalkun kecil saut2an.



Tapi at the moment aslinya dari bukit dibelakangku muncul suara2 kaya menggeram tapi melengking dan berkali-kali.



Dan saat aku liat lagi videonya ternyata diawal video ada suara “Hehh” sekitar 2 apa 3 kali, awalnya aku pikir suara nafasku sendiri yang ketangkep speaker hp.



Tapi ternyata sebelum dan sesudah itu ga ada suara yang serupa saat aku ngomong.



Wallahualam si itu apa, tapi at the moment emang itu scary banget," tulis Ifan melalui keterangan unggahannya.





Dilansir dari Tribun Kaltim, Ifan Seventeen sebelumnya sempat tertahan di bandara Juwata Tarakan, akibat tertundanya sejumlah jadwal penerbangan karena kabut asap.

Sejatinya Ifan terbang ke Balikpapan dari dari Bandara Juwata pukul 12.55 Wita menggunakan pesawat Lion Air nomor penerbangan JT675.

"Sampai sekarang pesawatnya belum berangkat, karena kabut asap," sebut Narahubung Tribunkaltim.co yang juga salah satu calon penumpang pesawat Lion JT675, Muhammad Nor Gusti, Senin (16/9/2019).

Sambil menunggu terbangnya pesawat yang akan membawanya ke Balikpapan, pelantun lagu "Tak Tepat Waktu" itu tengah asyik bermain game online.

Dari foto yang dikirimkan Muhammad Nor Gusti kepada Tribunkaltim.co, Ifan tampak mengenakan setelah kaos dibalut jaket berwarna hitam.

Jeans yang dipakai Ifan juga berwarga gelap. Sneaker Nike Air Max warna putih melengkapi penampilan vokalis Seventeen ini.

"Sudah lebih tiga jam kami menunggu ini, belum terbang juga," ujarnya.