Pertamina Akui Adanya Kesalahan Persepsi Masyarakat Terkait Pembelian BBM Non Tunai

PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak melalui Wali Kota, Edi Rusdi Kamtono memastikan tidak akan menerapkan pembelian BBM non tunai murni di SPBU dalam waktu dekat, lantaran sewaktu uji coba 1 September lalu mendapat tanggapan beragam dari masyrakat.



Namun pembelian BBM saat ini tetap bisa melalui non tunai maupun tunai, sehingga masyarakat tetap terlayani.



Saat diwawancarai mengenai kebijakan dari Wali Kota Pontianak yang tidak menerapkan pembelian BBM non tunai total, Sales Eksekutif Pertamina Retail IV, wilayah Kalimantan Barat, Benny Hutagaol menyatakan Pertamina akan selalu mensuport program pemerintah. Pertamina merupakan bagian dari pemerintah tentunya akan mendukung kebijakan yang ada.



Dirinya menjelaskan saat ini tidak ada lagi program-program khusus seperti yang telah disepakati ada uji coba tahap 1 hingga sekian sebelum diterapkan non tunai keseluruhan untuk pembelian BBM.



Ia memastikan dengan kebijakan Wali Kota Pontianak yang terbaru, masyarakat yang ingin membeli tunai dan non tunai di SPBU akan di layani.



"Pemerintah Kota, Pertamina dan BI tetap mendorong masyarakat menggunakan non tunai dalam membeli BBM," ucap Benny Hutagaol , Rabu (4/9/2019).



Timbulnya kegadukan saat uji coba kemarin, dijelaskannya lantaran persepsi yang salah dari masyrakat. Banyak masyarakat mengira setiap membeli BBM harus membeli kartu terlebih dahulu sehingga ada yang keberatan.

Baca: Pertamina Gelar Forum Diskusi Penyaluran BBM Subsidi di Kalimantan Baca: Pemkot Pontianak Batalkan Penerapan Pembelian BBM Harus Non Tunai

"Padahal bisa menggunakan ATM dan kartu lama dulu yang pernah dibagikan, itu masih bisa digunakan," tegas Benny Hutagaol



Setelah adanya instruksi dari Wali Kota Pontianak, saat ini juga tidak ada pengkhususan hari tertentu dalam membeli BBM di SPBU. Masyarakat bisa bebas membeli BBM dengan alternatif pembayaran di SPBU seperti uang tunai, debit, kredit, ATM, uang elektronik lainnya.



"Pertamina tetap mengikuti kebijakan Pemerintah Kota Pontianak. Kita akan sama-sama mensukseskan gerakan non tunai, dan tidak mewajibkan masyarakat membeli menggunakan alat tertentu di SPBU," jelas Benny Hutagaol. "Padahal bisa menggunakan ATM dan kartu lama dulu yang pernah dibagikan, itu masih bisa digunakan," tegasSetelah adanya instruksi dari Wali Kota Pontianak, saat ini juga tidak ada pengkhususan hari tertentu dalam membeli BBM di SPBU. Masyarakat bisa bebas membeli BBM dengan alternatif pembayaran di SPBU seperti uang tunai, debit, kredit, ATM, uang elektronik lainnya."Pertamina tetap mengikuti kebijakan Pemerintah Kota Pontianak. Kita akan sama-sama mensukseskan gerakan non tunai, dan tidak mewajibkan masyarakat membeli menggunakan alat tertentu di SPBU," jelas